La bande-annonce de la saison finale de l’Attaque des Titans taquine une bataille pour mettre fin à toutes les batailles

La bande-annonce intensément épique de L’attaque des Titans La saison 4, partie 2, la dernière partie de la saga animée, est tombée, taquinant la bataille explosive entre les frères colossaux Eren et Zeke. En raison de la diffusion de son premier épisode, l’épisode 76, le 9 janvier 2022, les images récemment publiées nous donnent un aperçu du point culminant de l’histoire d’Eren Jaeger, qui promet d’apporter L’attaque des Titans à la fin d’une manière extrêmement satisfaisante et pleine d’action.

Basé sur le manga du même nom de Hajime Isayama, L’attaque des Titans a commencé en avril 2013 et est devenue l’une des émissions d’anime les plus populaires de tous les temps, ayant reçu un large succès et une large base de fans passionnés. La série plonge le public dans un monde post-apocalyptique où les restes de l’humanité vivent derrière des murs les protégeant des mystérieux humanoïdes géants connus sous le nom de Titans. Avec l’humanité au bord de l’extinction, L’attaque des Titans suit Eren Jaeger, dont la mère est tuée lorsqu’un Titan franchit le mur de sa ville natale. En jurant de se venger, Eren rejoint l’élite Survey Corps, un groupe de soldats qui sont chargés de combattre les Titans, avec la série relatant le voyage d’Eren d’enfant terrifié à guerrier aguerri et tout en révélant lentement les origines des bêtes titulaires .

Produit par MAPPA, L’attaque des Titans La saison 4 est dirigée par Jun Shishido et dirigée par Yūichirō Hayashi, le duo remplaçant respectivement Tetsurō Araki et Masashi Koizuka. Tant de choses se sont passées dans le monde terriblement merveilleux de L’attaque des Titans depuis la première diffusion de la série, et il est conseillé de rattraper son retard avant que cette glorieuse saga ne se termine.

La quatrième et dernière sortie pour L’attaque des Titans reprendra quatre ans après l’échec de la mission de revendiquer le Titan fondateur, à la suite de Gabi Braun et Falco Grice, une paire de jeunes candidats Eldian Warrior qui cherchent à hériter du Titan Armored de Reiner. La nation de Marley se rapproche de l’invasion de l’île Paradis, avec des plans en place pour renforcer son armée affaiblie et, espérons-le, récupérer le tant convoité Titan fondateur. Avec les différentes parties sur une trajectoire de collision, Eren Jaeger révèle son nouveau plan d’attaque contre les envahisseurs marleyens, qui équivaut à rien de moins qu’à l’anéantissement.





Alors que les deux camps subissent un lourd bilan, les camarades d’Eren commencent à se rendre compte qu’il a commencé à emprunter une voie douteuse, tandis que Gabi et Falco doivent combattre leurs tensions internes au sujet des supposés « diables » de Paradis. Taquiner une bataille tout aussi brutalement destructrice que tout ce qui a précédé dans la série, L’attaque des Titans La saison 4, partie 2, cherche certainement à être une conclusion appropriée à la série animée extrêmement populaire.

Réalisé par Yuchiro Hayashi, écrit par le scénariste de la série Hiroshi Seko, et avec la conception des personnages de Tomohiro Kishi, la bande-annonce de la dernière partie de L’attaque des Titans est sorti quelques semaines seulement avant le retour passionnant de l’anime populaire, qui sera diffusé le 9 janvier 2022 sur NHK General TV.





