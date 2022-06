Jada Pinkett Smith appelle Will et Chris Rock à se réconcilier après la claque des Oscars

Jada Pinkett Smith a appelé son mari Will à se réconcilier avec Chris Rock après la tristement célèbre claque des Oscars.

C’est le Discussion de table rouge épisode que nous attendions tous comme le Voyage entre filles star a finalement abordé un incident survenu plus tôt cette année, suppliant Smith et Rock de faire amende honorable.

Tout en regardant droit dans le canon de l’appareil photo, Pinkett Smith a déclaré: « C’est vraiment important Discussion de table rouge sur alopécie. Compte tenu de ce que j’ai vécu avec ma propre santé et de ce qui s’est passé aux Oscars.

« Maintenant, à propos de la soirée des Oscars : mon espoir le plus profond est que ces deux hommes intelligents et capables aient l’occasion de guérir, d’en parler et de se réconcilier. »

Les 50-Age L’acteur a fait allusion à suggérer que son mari et le comédien pourraient se rencontrer pendant le tournage de son émission pour discuter de leur confrontation.

Ne serait-ce pas quelque chose ? Je parie que ces notes dépasseraient même les Jordyn Épisode Woods, où le mannequin a détaillé sa liaison avec Khloé Le petit ami du basketteur NBA de Kardashian, Tristan Thompson.

Pinkett Smith a poursuivi: «L’état du monde aujourd’hui, nous avons besoin des deux. Et nous avons tous plus que jamais besoin les uns des autres. Jusque-là, Will et moi continuons à faire ce que nous avons fait au cours des 28 dernières années, et c’est continuer à comprendre cette chose appelée la vie ensemble.

« Merci pour votre attention. »

L’acteur a déjà utilisé son émission comme plate-forme pour discuter de son mariage et de ses affaires extraconjugales.

Crédit : Alamy

En 2020, Pinkett Smith a parlé de son rendez-vous avec le rappeur et ami de son fils, JadenAoût Alsine.

En se joignant à la table ronde thérapeutique, le Hommes en noir l’acteur a partagé qu’en découvrant la relation de sa femme avec Alsineil était « fini ».

Pinkett Smith a répondu: «Je me suis retrouvé dans un autre type d’enchevêtrement avec August.… C’était une relation, absolument. Je souffrais beaucoup et j’étais très brisé. Au cours de cette relation, j’ai définitivement réalisé que vous ne pouvez pas trouver le bonheur en dehors de vous-même.

« Et heureusement, vous et moi traversions également un processus de guérison dans un domaine très différent. Je dirais certainement que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour nous éloigner l’un de l’autre, seulement pour prendre conscience de que ce n’était pas possible.

Cependant, que Smith et Rock rompent le pain ensemble, nous doutons fort que cela se produise à la caméra.

Il a dit: « Je suis toujours en train de traiter ce qui s’est passé, donc à un moment donné, je parlerai de cette merde. Ce sera sérieux. Ce sera drôle.