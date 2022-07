Un spin-off de Battle Royale pour The Division par Ubisoft est apparemment en préparation

Le prochain épisode du podcast est Jeff Grubbs Game Mess ce qui est en préparation, selon l’écrivain et initié Jeff Grubb. Une autre bataille royale est toujours disponible à partir de Ubisofts’installer La divisiondu monde. De plus, ce projet a déjà été abandonné auparavant.

Grubb a affirmé que le conflit massif devait être son propre jeu sous Reaper. Le projet a été reporté l’année dernière après qu’un groupe test de joueurs ait critiqué les premières avancées du projet.

Les sources de Grubb affirment qu’après la reprise de la production, Reaper a été agrandi et doté de fonctionnalités roguelike.

En plus de la bataille royale se déroulant dans le monde de The Division, Ubisoft s’apprête à sortir The Division Resurgence pour appareils mobiles et The Division: Heartland, un jeu de tir shareware avec des fonctionnalités de survie.

Un jeu de bataille royale hypothétique a déjà une base solide dans la division la franchise. À l’inverse, la division diffère des jeux de bataille royale typiques en ce sens qu’elle met l’accent sur l’action de tir à la troisième personne, ce qui peut aider le titre à se démarquer dans un genre encombré. De plus, les jeux Division ont une excellente collection d’éléments de gameplay et une mobilité et un jeu de tir satisfaisants.

Selon Grubb, Ubisoft est impatient de développer son populaire jeu Battle Royale. Cela permettrait à l’entreprise de concurrencer Fortnite et Call of Duty : Warzone. Un jour après avoir annulé son jeu de tir shareware, Ghost Recon Frontline, Ubisoft a déclaré qu’il travaillait sur un autre jeu.

Avec The Division, Ubisoft semble déjà avoir une formule gagnante pour un combat royale. Le cadre post-apocalyptique de la franchise convient également parfaitement au style. Un jeu de bataille royale peut atteindre le succès recherché par Ubisoft si les développeurs peuvent s’appuyer sur les fondations exceptionnelles de la franchise.

Ubisoft est également engagé dans plusieurs autres projets dans l’intervalle. En plus de développer un jeu Avatar AAAA, la firme dévoilera prochainement le prochain Assassin’s Creed. La Division Battle Royale sera un autre nouveau jeu dans l’énorme catalogue de la société de jeux française.