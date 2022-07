Quel personnage de Star Wars pourrait jouer Millie Bobby Brown ?

guerres des étoiles

L’actrice qui interprète Eleven dans choses étranges pourrait faire le saut de Netflix à Disney main dans la main avec une nouvelle production de la populaire saga galactique.

© GettyMillie Bobby Brown a 18 ans.

Millie Bobby Brown Il est l’une des plus grandes stars d’aujourd’hui. Depuis son apparition en choses étranges Quoi soulever, sa carrière n’a cessé de grandir au rythme de projets aussi variés qu’ambitieux. C’est ainsi qu’il a fini par jouer Enola Holmesqui est en passe de devenir une franchise avec elle à sa tête, et rejoint le monstreverse où faisait partie de Godzilla : Roi des monstres et en Godzilla contre Kong.

Maintenant, certaines rumeurs suggèrent qu’il a commencé à avoir des discussions avec Disney faire partie de l’une des sagas les plus importantes de la culture pop : guerres des étoiles. Selon BDelle et son père (qui la représente) auraient eu des conversations informelles avec Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilmavec l’idée de l’ajouter prochainement à un projet indéfini de guerres des étoiles.

En ce sens, cela pourrait inclure à la fois des films et des séries qui font partie du catalogue de Disney+. Après tout, après le succès de Le Mandalorien sur la plate-forme, ils ont décidé de poursuivre l’expansion de l’univers galactique qui, en L’Ascension de Skywalker Il a mis fin à l’histoire des personnages qui ont fait le succès de la franchise. Quel projet pourrait vous toucher ?

+ Le projet qui pourrait mettre en vedette Millie Bobby Brown

Sachant qu’il lui reste encore à tourner la dernière saison de choses étrangesla logique serait de penser qu’en cas de signature d’un accord avec lucasfilm Oui Disney être de faire un film et non une série. Dans ce contexte, il y a un projet auquel elle pourrait facilement adhérer, au cas où il ne serait pas trop tard, et qui l’unirait à l’un des cinéastes les plus importants de la pop culture.

Millie Bobby Brown pourrait être devant Escadron de voleursle film qu’il réalisera Patty Jenkins (Wonder Woman) qui a pour l’instant une date de sortie pour 2023 mais qui avec des retards constants n’a pas encore pris forme. L’ajout de Millie Bobby Brown ce serait plus qu’intéressant pour une franchise qu’après Le Mandalorien Il n’a pas fait mouche avec ses histoires, n’amenant même pas deux acteurs emblématiques de la saga comme Ewan McGregor et Hayden Christensendans la série très disputée de Obi Wan Kenobi.

