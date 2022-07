Un homme vire sa baby-sitter après qu’elle a été surprise en train de boire en surveillant ses enfants

La garde d’enfants peut être un excellent moyen pour les adolescents de gagner de l’argent rapidement, mais les gens peuvent oublier à quel point il est important de prendre ce travail au sérieux.

Cela peut sembler un travail facile, mais s’occuper des enfants n’est pas une blague.

Un homme a parlé en ligne de sa baby-sitter de l’enfer, sauf que son histoire est d’autant plus compliquée que la baby-sitter est sa sœur.

L’homme demande s’il a eu tort de renvoyer sa sœur comme baby-sitter.

Se référant au subreddit « r/AmItheA–hole » (AITA) pour obtenir de l’aide, il a posté sa question.

Dans ce subreddit, vous racontez l’histoire d’un problème que vous rencontrez, puis la communauté déterminera si YTA « You’re the A–hole », NTA « Not the A–hole » ou ESH « Everyone Sucks Here . »

L’homme commence son message en partageant que, depuis le début de l’été, sa sœur gardait ses deux enfants pendant qu’il était au travail après avoir été convaincu de l’embaucher par leurs parents.

Il a dit que tout allait bien au début – il n’y avait aucun problème, aucun problème, et sa sœur faisait du bon travail. Jusqu’au jour où les actions de sa sœur lui ont fait changer d’avis.

Il est rentré à la maison pour trouver sa sœur en train de boire, et pas seule.

« Je suis rentré tard dans la soirée et j’ai trouvé ma sœur, qui buvait de l’alcool et était ivre, et son petit ami très ivre qui vomissait dans ma salle de bain », a-t-il écrit.

Voir cela a exaspéré l’homme parce qu’il lui avait dit qu’il ne boirait pas au travail tout en surveillant ses enfants.

En demandant où étaient ses enfants, sa sœur, dans son état d’ébriété, ne le savait pas.

Heureusement, il les a trouvés dehors en train de creuser dans la cour, mais quant à sa sœur, il a décidé de la chasser, elle et son petit ami, de la maison et de la renvoyer sur-le-champ.

Sa sœur l’a critiqué, disant qu’il exagérait parce qu’elle n’avait que peu bu.

Ses parents se sont également impliqués et ont dit qu’il réagissait de manière excessive et inconsidérée et ont essayé de le rassurer sur le fait que rien de mal ne s’était passé, mais il a rétorqué en disant que ce n’était pas le but.

Les utilisateurs ont décidé que l’homme est NTA pour ce qu’il a fait.

Après avoir entendu sa situation, les utilisateurs ont décidé que l’homme n’avait pas tort d’avoir licencié sa sœur, de nombreux commentaires citant sa négligence.

Certains pensaient que l’affiche originale allait dire quelque chose comme « Je suis rentré à la maison et ma sœur a bu pendant que mes enfants dormaient ».

Ils ont tous supposé qu’il allait lui dire qu’il ne voulait pas qu’elle boive, mais beaucoup ne s’y attendaient pas.

D’autres commentaires sont plus préoccupés par le fait que la mère de l’affiche originale se range du côté de sa fille au lieu de s’inquiéter pour la sécurité de ses petits-enfants.

La situation pour le père a dû être intense, rentrant à la maison pour trouver sa sœur en état d’ébriété et son petit ami souffrant d’hyperémèse.

Si sa sœur buvait après que les enfants se soient endormis, cela aurait été une question de bien et de mal, mais parce qu’elle buvait tout en surveillant ses enfants et ne savait pas où ils étaient, l’homme a réagi comme le ferait un parent.

