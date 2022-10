La bande-annonce complète de la saison 4 de The Dragon Prince tombe

L’attente touche à sa fin! Le 3 novembre, la quatrième saison de Le prince-dragon arrivera sur Netflix, et le public reviendra enfin sur Xadia ! Mais avec la nouvelle bande-annonce, qui peut être visionnée ci-dessous, les choses sont sur le point de devenir intenses !





La bande-annonce nous donne un avant-goût de tout ! Deux ans se sont écoulés depuis la guerre pour Xadia, et tout le monde s’est installé dans ses nouveaux rôles. Ezran est encore assez jeune, mais est devenu un roi digne. Pendant ce temps, Callum est devenu assez à l’aise dans son nouveau rôle de nouveau grand mage. La reine des dragons se prépare à visiter le royaume de Katolis avec le désormais plus âgé Zym, mais Callum ne parvient pas à garder le moral. Rayla a disparu depuis ce qui semble être des années, et elle lui manque toujours.

Pendant ce temps, Claudia travaille dur pour ramener son père, Lord Viren, d’entre les morts. Alors qu’elle a réussi, Viren n’a que trente jours. Leur seul espoir est de trouver et de libérer Aaravos, dont le seul lien avec ce royaume se trouve dans le miroir qui réside maintenant dans le bureau de Callum.

Le décor est planté, et nous obtenons notre montage. Nous voyons des visages familiers, comme Amaya, la préférée des fans, et sa petite amie elfe. Claudia et son nouveau petit ami, Terry, font également de brèves apparitions dans la bande-annonce. Nous voyons également de tout nouveaux visages, comme l’elfe avec lequel Claudia se retrouve dans une bagarre, une étrange créature ressemblant à un golem et un dragon ressemblant à un rocher à la toute fin. Nous voyons également Rayla, la préférée des fans, plus âgée et plus forte, avec une nouvelle amie à elle !





Contempler une étoile déchue…

Le prince-dragon

Après presque trois ans de silence, l’équipe derrière Le prince-dragon a tout mis en œuvre pour fournir des teasers, des affiches et des bandes-annonces pour la saison à venir. Jusqu’à présent, les clips ont donné des indices subtils pour préparer le terrain, comme le nouveau rôle de Callum, le saut de temps et une introduction officielle de Terry. Alors que le dernier teaser était principalement un récapitulatif des trois premières saisons, celui-ci est tout au sujet de ce qui va arriver et donne une tonne de viande sur laquelle les fans peuvent spéculer ! La cerise sur le gâteau est le retour de Rayla, mais où est-elle passée ? Eh bien, il s’avère que si vous lisez les livres, vous obtiendrez vos réponses !

Le prince dragon : à travers la lune est un roman graphique qui a été publié en 2020 et se déroule directement après les événements de la saison 3. Le livre est centré sur la lutte interne de Rayla. Alors que Viren est présumée morte et que ses amis font la fête, elle ne peut s’empêcher de penser que ce n’est pas encore fini. Parce que son corps n’a pas été retrouvé, Rayla est sûre qu’il est toujours là-bas. Elle souffre également du mystère de la disparition de ses parents, ainsi que du sort de son ancien soignant, Runaan. Elle se lance dans son propre voyage, où elle essaie de découvrir ces mystères, mais le livre a une fin ouverte, qui mène à la saison quatre.

Avec autant de fins ouvertes, il y a beaucoup à espérer dans la saison quatre. Mais d’après ce que nous avons déjà vu, les fans ne réagissent qu’avec de plus en plus d’excitation. Avec tout ce qu’on nous a donné, il semble que l’équipe derrière Le prince-dragon est tout aussi impatient que nous de revoir nos amis !