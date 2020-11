Candis Cayne a écrit l’histoire de la télévision sur «  Dirty Sexy Money  » d’ABC en tant que première femme trans dans un rôle télévisé récurrent

Partout dans le monde, le public voit de plus en plus de représentation LGBTQ dans les médias. L’identité queer d’Elena Alvarez peut être bénéfique pour les Latinas queer qui désirent un personnage racontable. Pose possède l’un des plus grands groupes d’acteurs transgenres pour une série en réseau.

On pourrait dire que c’est grâce à Candis Cayne, qui a joué dans ABC’s Sale sexy argent. C’est une femme trans qui a incarné un personnage trans récurrent dans la série. Après son rôle, d’autres émissions de télévision ont commencé à emboîter le pas.

Candis Cayne était dans ‘Dirty Sexy Money’

Candis Cayne | Jason LaVeris / FilmMagic

Cayne est une actrice et artiste de performance américaine. Selon le New York Times, elle a passé un an à Los Angeles pour se former en tant que danseuse après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires. À New York, elle s’est produite en drag dans les années 1990.

En 1996, elle est devenue une femme trans. L’actrice est devenue célèbre en 2007 lorsqu’elle a décroché un rôle dans ABC’s Sale sexy argent. Elle a joué un personnage mineur mais pertinent et percutant dans la série. Cayne a depuis travaillé dur pour bâtir une carrière réussie et est apparu dans d’autres séries télévisées.

Sale sexy argent est une série dramatique et satirique qui a été diffusée pour la première fois en 2007. La prémisse de l’émission se concentre sur un homme nommé Nick George, qui vit sa vie comme un avocat idéaliste. Sur les 23 épisodes de l’émission, Cayne est apparu dans 11 d’entre eux.

L’actrice a dépeint Carmelita Rainer, qui est l’intérêt amoureux de Patrick Darling marié. Leur relation s’est heurtée à des obstacles tout au long de leur histoire. Cependant, Carmelita a connu sa fin tragique avant que leur relation ne devienne publique.

Candis Cayne a été la première femme trans avec un rôle récurrent

Cayne n’a peut-être pas été la première personne trans à apparaître à la télévision. Cependant, elle a marqué l’histoire en étant la première femme trans à avoir un rôle majeur à la télévision aux heures de grande écoute, selon Stacker. Ce moment a été significatif pour la communauté trans en ce qui concerne la représentation dans les médias.

Pendant des décennies, les représentations transgenres ont été une source d’humour dans les films et les émissions de télévision. D’autres fois, les médias décrivent les caractères transcodés comme dangereux. Qu’ils soient canoniquement transgenres ou implicites, les acteurs cis jouent souvent ces rôles. Ce n’était pas souvent qu’une personne trans a le rôle d’un personnage trans.

Les acteurs ouvertement trans peuvent ne pas être apparus fréquemment dans des émissions et jouer de petits rôles lorsqu’ils le faisaient. Beaucoup d’entre eux s’efforcent de trouver un emploi de premier plan et de bâtir une carrière réussie. Peut-être que voir Cayne en action a inspiré l’espoir. Peut-être que voir comment Cayne a été bien accueilli par le public a dit aux réseaux d’être plus inclusifs.

D’autres séries ont maintenant des personnages et des acteurs trans

CONNEXES: Après le retour de bâton, Halle Berry renonce à son rôle potentiel en tant que personnage transgenre

Un trope que beaucoup de gens dans la communauté LGBTQ ne préfèrent pas, c’est quand les personnages LGBTQ sont tués. Comme mentionné précédemment, Carmelita dans Sale sexe argent se fait assassiner avant qu’elle et Patrick puissent révéler leur relation. Il semblerait que Cayne n’échappe pas au trope négatif.

Cependant, l’actrice a ouvert la voie à d’autres acteurs de l’industrie pour offrir une meilleure représentation de la communauté. Plus de créateurs développeraient des personnages transgenres dans Canon.

D’autres émissions de télévision ont commencé à choisir des acteurs trans pour des rôles récurrents. Prenez HBO Euphorie, qui connaît un grand succès et son personnage principal est une femme trans.

Le mot L: Génération Q est un redémarrage 2019 de la série 2009 Le mot Je. La showrunner Marja-Lewis Ryan a informé que la série avait des acteurs trans jouant des rôles cis. Elle a exprimé le désir d’explorer ce choix créatif.

3% est un original brésilien de Netflix qui se déroule dans un monde dystopique. Des jeunes de 20 ans se disputent la chance de vivre sur une utopie insulaire. Dans la deuxième saison, l’actrice trans Marina Matheus apparaît à plusieurs reprises pour dépeindre Ariel. Ariel est le seul personnage transgenre de la série et devient plus important au cours de la quatrième saison.