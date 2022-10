C’est le film le mieux noté de Matt Damon et acclamé par la critique

in

L’acteur de films comme Il faut sauver le soldat Ryan ou Invictus fête aujourd’hui ses 52 ans. Rencontrez 3 films avec d’excellentes critiques à regarder aujourd’hui!

© GettyMatt Damon fête aujourd’hui ses 52 ans.

Joyeux anniversaire Matt Damon ! acteur américain fête aujourd’hui ses 52 ans avec une carrière réussie. Depuis son adolescence, il a montré sa passion pour le théâtre, faisant comprendre qu’il ne concevait pas d’autre chemin pour sa vie. Après avoir abandonné l’Université de Harvard, il a déménagé à New York à la recherche d’opportunités dans Industrie du cinéma. De cette façon, il a obtenu des rôles inoubliables et a même été nominé quatre fois par l’Académie.

Good Will Hunting, Il faut sauver le soldat Ryan, Ocean’s Eleven, la franchise de Jason Bourne, Invictus, Interstellar, Le Martien, Ford contre Ferrari Et la liste pourrait continuer. Tous ces titres font partie de la prestigieuse filmographie de Matt Damon. Le jour de son anniversaire, nous passons en revue quels sont les 3 meilleurs films appréciés par la critique avec cette star hollywoodienne qui ne cesse de surprendre par chacune de ses facettes.

+ Top 3 des films de Matt Damon selon Rotten Tomatoes

3. Derrière le lustre

Avec un 94% note d’approbation critique sur Rotten Tomatoes, le film à la troisième place est Derrière le chandelier. Le film réalisé par Steven Söderbergh Il présente des performances de Michael Douglas et Matt Damon avec un scénario de Richard LaGravenese. Disponible en hbo maxrelate la romance de six ans entre l’artiste flamboyant Liberace et son jeune amant Scott Thorson.

2. Vrai grain

Aux côtés de Hailee Steinfeld, Jeff Bridges et Josh Brolin, Matt Damon joue dans Le vrai courage. Sous la direction de Ethan et Joël Coen, met en scène une adolescente entêtée qui demande l’aide d’un shérif pour retrouver l’assassin de son père. Avec un 95% sur Rotten Tomatoes, c’est l’un des films les mieux notés de l’acteur américain qui fête aujourd’hui ses 52 ans.

1. Chasse à la bonne volonté

En 1997 sort le long métrage qui marquera un avant et un après dans la carrière de Matt Damon. D’un scénario qu’il a formulé avec Ben Affleck, il a joué dans cette histoire réalisée par Gus Van Sant avec Robin Williams à la tête du casting. Disponible pour profiter à Paramount+ et avec un 96% sur Rotten Tomatoes, expose un concierge du MIT qui a un excellent don pour les mathématiques, mais qui a besoin de l’aide d’un psychologue pour trouver son chemin dans la vie. Un incontournable ce jour-là !

