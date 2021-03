Voyagez dans le temps pour revivre les bons moments que vous a procurés Windows 98 et, pourquoi pas, rejouez au démineur et au solitaire.

Nostalgiques des anciens systèmes d’exploitation, nous avons quelque chose pour vous. Si vous avez aimé la simplicité de Windows 98 et ses jeux mythiques, comme le dragueur de mines et le solitaire, il existe une application pour votre mobile que vous devez installer dès maintenant.

Il s’agit d’un Simulateur Windows 98 pour Android qui transforme votre mobile en un ordinateur de l’ancien, de ceux qui gardent encore tout le charme. Avec cette application, vous pouvez, comme on dit, jouer au démineur et au solitaire, utilisez la calculatrice, naviguez avec Internet Explorer et regardez même les vidéos stockées sur votre téléphone avec Lecteur Windows Media. Êtes-vous prêt à voyager il y a quelques années? Nous avons commencé!

Jouez au démineur et au solitaire Windows 98 avec cette application

En 1998, l’un de ces systèmes d’exploitation dont vous vous souvenez toujours est entré dans nos vies, peu importe le nombre d’années écoulées et peu importe le nombre de nouvelles versions que vous utilisez. On se réfère à Windows 98, le système d’exploitation mythique qui a conquis de nombreux utilisateurs pour la simplicité de son interface et, pourquoi pas le dire, pour des jeux auxquels nous passons des heures et des heures accrochés.

Si vous vous souvenez encore avec nostalgie de tous les bons moments que Windows 98 vous a donné, sachez qu’il existe une application qui vous permet de les revivre sur votre mobile Android. Son nom est Simulateur Win 98 et vous pouvez le télécharger gratuitement depuis le Google Play Store.

Comme son nom l’indique, cette application est un simulateur Windows 98 qui transformez votre mobile Android en ordinateur avec ce système d’exploitation. Lorsque vous l’ouvrez pour la première fois, il vous montrera un tutoriel pour utiliser la souris qui apparaît à l’écran. Après avoir cliqué sur « Je l’ai », vous accéderez au bureau de Windows 98, avec tous les programmes que vous pouvez utiliser. Au fait, Win 98 Simulator il est utilisé avec le mobile horizontalement.

Si ce qui vous intéresse est de jouer, dans la partie centrale de l’écran, vous pouvez trouver le Démineur, Solitaire, Solitaire Spider et FreeCell, un autre jeu de cartes populaire. Déplacez la souris en faisant glisser votre doigt sur l’écran jusqu’à ce que vous soyez au-dessus du jeu que vous souhaitez ouvrir et double-cliquez dessus pour l’exécuter. Alors tu dois juste montrer ça vous dominez toujours les jeux mythiques de Windows 98.

Ce simulateur Windows 98 pour Android n’est pas seulement destiné aux jeux, il peut également exécuter d’autres fonctions. Par exemple, il sert à surfer avec Internet Explorer à l’ancienne, pour lire des vidéos depuis votre mobile en utilisant Lecteur Windows Media et même pour gérer les fichiers sur le disque dur.

Bien sûr, vous pouvez montrer vos compétences créatives en vous inspirant du ancienne version de Paint, utilisez la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques et vérifier la corbeille au cas où vous auriez supprimé quelque chose que vous n’auriez pas dû. En bref, Win 98 Simulator est une excellente application pour voyager dans le temps et revivre la bonne expérience offerte par Windows 98.

