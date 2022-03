Quelle est la citoyenneté de Maksim Chmerkovsky ? DWTS Pro fuit l’Ukraine lors de l’invasion russe

Maksim Chmerkovskiy s’est rendu en Pologne en toute sécurité alors que l’Ukraine continue sa résistance contre l’invasion cruelle et insensée de la Russie.

Dans la course pour échapper au conflit, le célèbre chorégraphe et « Danse avec les stars » Chmerkovskiy – frère de son collègue pro « DWTS » Val Chmerkovski.

Quelle est la nationalité de Maksim Chmerkovskiy ?

Chmerkovskiy est devenu citoyen américain en 2019. Il est né à Odessa, en Ukraine, mais sa famille a immigré aux États-Unis lorsqu’il était adolescent.

Chmerkovski était en visite son pays d’origine pour travailler sur la version ukrainienne de la série de concours de télé-réalité américaine « World of Dance » lorsque le conflit a éclaté.

Sa femme Peta Murgatroyd et son fils, Shai, sont restés en Californie.

Maksim Chmerkovskiy a documenté son voyage de l’Ukraine à la Pologne.

Dans une vidéo publiée lundi, le danseur américano-ukrainien a annoncé à ses partisans qu’il allait essayer de sortir du pays en disant : « Je vais essayer de m’en sortir. Je vais commencer à me diriger vers la frontière. J’ai des options. Juste un peu nerveux mais je pense que ça va aller. Je sais que ça va aller.

Le père d’un enfant a demandé aux fans de ne pas paniquer s’il disparaissait des réseaux sociaux.

L’invasion russe a déjà prélevé un lourd tribut sur la population ukrainienne, mais Chmerkovskiy a fait l’éloge de son peuple et de sa détermination à survivre et à riposter.

Chmerkovskiy a mentionné l’un de ses amis qui a quitté le pays avec leurs enfants avant de revenir pour rejoindre la défense de l’Ukraine, en disant: «L’ami à moi a emmené les enfants, est revenu et elle et son mari rejoignent la force de défense contre le terrorisme qui a été organisé ici et tout cela n’est essentiellement que des bénévoles et des habitants qui prennent les armes.

Chmerkovskiy a été arrêté alors que la bataille pour l’Ukraine faisait rage.

Chmerkovskiy a parlé des combats entre les forces russes et ukrainiennes, en disant : « Juste beaucoup de combats partout. Les rues sont folles.

Le juge de Dancing With The Stars a également expliqué comment il avait été arrêté: «J’ai été arrêté à l’extérieur d’ici. Très bien, promis, c’était probablement le moment le moins traumatisant de tout cela en ce qui concerne l’Ukraine, mais pour moi, ce n’était qu’une confrontation avec la réalité.

Après la libération de Chmerkovskiy, il a raconté l’histoire de son évasion du pays devenu zone de guerre.

Chmerkovskiy a parlé de l’expérience traumatisante d’avoir fui l’Ukraine.

La star a parlé d’être entassée avec d’autres personnes qui tentaient d’échapper au conflit à bord de trains à destination de la Pologne.

Alors qu’il quittait le pays, Chmerkovskiy a parlé d’une interaction déchirante qu’il a vue entre un enfant et son père, en disant: «Ce qui m’a finalement brisé, c’est quand je regardais un garçon de huit ans pleurer hystériquement et ne pas vouloir lâcher son père. »

Chmerkovskiy a répété les paroles que l’enfant avait dites à son père, en écrivant: « Si tu restes, je veux rester aussi parce que s’ils te tuent, je ne pourrai pas t’aider »

Histoires liées de YourTango :

Maksim Chmerkovskiy est arrivé en Pologne après un voyage épuisant et dit que les Polonais qui l’ont accueilli sont très gentils et le traitent bien, ainsi que les autres réfugiés.

Si vous souhaitez aider d’autres réfugiés qui fuient l’Ukraine, vous pouvez faire un don au Fonds pour la crise des réfugiés ukrainiens de Global Empowerment Mission.

La mission d’autonomisation mondiale dispose d’un centre de voyage et d’aide temporaire à Medyka, en Pologne, à la frontière ukrainienne, et fournit des produits de première nécessité ainsi qu’une assistance au voyage qui aiderait les personnes à déménager dans d’autres pays ou à retrouver leur famille et leurs amis en dehors de l’Ukraine.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.