Kristen Stewart co-écrit « Stoner Girl Comedy » avec sa fiancée

Méfiez-vous de Cheech et Chong, car une nouvelle comédie de stoner est en préparation. Kristen Stewartqui a joué dans plusieurs films de La saga Twilight pour Spencer, a cherché à passer derrière la caméra en s’essayant à la réalisation de films. Dans une nouvelle conversation avec L’idolede Rachel Sennott pour Interview Magazine, Stewart a révélé un projet qu’elle a actuellement en préparation. Comme l’explique Stewart, elle co-écrit une comédie de stoner dirigée par une femme avec son fiancé, Dylan Meyer.





« Moi et Dylan écrivons un film », dit Stewart. « C’est une comédie de stoner girl, et c’est vraiment stupide. Je pense que vous l’aimerez. Mais la raison pour laquelle j’y ai même pensé est que notre producteur est notre meilleur ami. Nous démarrons une entreprise. J’ai travaillé avec tellement de gens que je ne connaissais pas et que je n’aimais pas depuis si longtemps. C’était vraiment précieux, mais aussi, f *** ça.

Stewart n’a divulgué aucun détail supplémentaire sur la comédie stoner. Ce ne sera pas sa première incursion dans le cinéma, car Stewart a également co-écrit le scénario de son prochain film basé sur Lidia Yuknavitch. La chronologie de l’eau. Le projet marquera les débuts de Stewart en tant que réalisateur. Imogen Poots joue dans ce film, jouant Yuknavitch, un rôle que Stewart a décrit comme celui qu’elle voudrait vraiment jouer elle-même, mais qu’elle dirigera à la place.

« J’adapte un mémoire. Ça s’appelle La chronologie de l’eau« , a déclaré Stewart précédemment à propos de son premier film à Cannes. « Lidia Yuknavitch est de Portland. J’adore ses romans mais ses mémoires… c’est profondément personnel pour elle. Elle est dans mon sang et je le savais avant de la rencontrer. Dès que je l’ai rencontrée, c’était comme si nous avions commencé cette course sans aucun sens de la compétition. Je fais le film cet été mais à part ça, mon seul objectif est juste de finir le scénario et d’engager un acteur vraiment spectaculaire : je vais écrire le meilleur putain de rôle féminin. Je vais écrire un rôle que je veux tellement mais que je ne vais pas jouer. »

Kristen Stewart passe derrière la caméra

Dans l’article du magazine Interview, Stewart a également abordé l’approche qu’elle souhaite adopter avec ses films. Elle veut garder les choses avec un budget minimal, admettant que les grands projets lui ont fait « peur » ces derniers temps. Cela dit, Stewart explique également comment le grand défi qui accompagne cette approche est qu’il est plus difficile de décrocher les plus grands noms qu’elle pourrait souhaiter impliquer dans le projet.

« J’ai peur de tout ce qui est important ces derniers temps », comme le dit Stewart. « Il y a une hiérarchie bizarre qui me met mal à l’aise. C’est la chose la plus clichée, par cœur, attendue et complètement authentique, mais je veux juste faire un film de Cassavetes. Je veux que mon premier film soit un film d’étudiant, même s’il faut trois ans. Je ne vais pas non plus faire un film pour plus de 5 millions de dollars, parce que ça me met mal à l’aise et qu’ils sont généralement nuls. Mais amener les gens à accepter de le faire est si difficile.

Stewart continuera également à jouer. Elle a divers projets auxquels elle est attachée en développement, comme jouer Susan Sontag dans un biopic à venir.