Qu’est-ce que c’est de jouer à Fortnite sur PS5

Epic a promis que Fortnite, son succès le plus tonitruant à ce jour, vous serez prêt à être plus beau que jamais sur les nouvelles consoles dès le premier jour. Et il en a été ainsi. La PS5 n’a pas encore atterri dans notre pays (elle arrive le 19 novembre, ici vous avez différentes options pour réserver la console, même si c’est compliqué), mais depuis qu’elle est sortie sur d’autres marchés le 12 novembre, la version améliorée de Fortnite pour la nouvelle console Sony est maintenant disponible. Après l’avoir essayé pendant une bonne poignée d’heures, je vais vous dire ce que j’en pense.

Allez-y, à l’exception de DualSense, la principale raison pour laquelle je voulais voir comment jouer Fortnite sur PS5, tout le reste est identique sur Xbox Series X.

Un spectacle visuel

En commençant par le plus évident à première vue, la vérité est que jouer à quelques jeux Fortnite sur console à 4K et 60fps, c’est une expérience merveilleuse. Je venais de le jouer sur une Xbox One X, où j’avais déjà remarqué une amélioration par rapport à la version Xbox One dès le premier instant, mais la version pour les nouvelles consoles est spectaculaire.

Capturé sur PS5

Fortnite Il a toujours été un jeu très attrayant sur le plan visuel et, au fil du temps, sa beauté s’est accrue avec l’introduction de nouvelles zones et biomes. Au-delà des bâtiments des différentes zones qui apparaissent et disparaissent de la carte à chaque saison, tout ce qui touche à la nature est capable de vous couper le souffle sur les nouvelles consoles.

Des détails tels que l’herbe se balançant dans le vent, l’eau et ses reflets ou le feu ont été améliorés pour offrir un plus grand degré de réalisme. Il peut sembler que dans un jeu avec une section artistique qui fuit le réalisme, ce genre de chose n’a pas d’importance, mais quand les choses se passent bien chaque détail compte et la carte semble beaucoup plus vivante qu’avant.

Au niveau de la résolution, je vous le dis déjà, 4K a fière allure, et en ce qui concerne la fréquence d’images Je n’ai pas remarqué une seule goutte pendant mes jeux. Les 60 ips constants, après des semaines à jouer sur PS5 et Xbox Series X à une bonne poignée de jeux, sont venus pour rester et fonctionner comme un tir.

Et en parlant de performances, je ne voulais pas rater l’occasion de commenter que ni la PS5 ni la Xbox Series X ne font le moindre bruit lorsqu’elles fonctionnent. Fortnite. Auparavant, quand j’y jouais sur la Xbox One X, j’entendais le ventilateur de la console fonctionner à plein régime et des pics vraiment ennuyeux, ce qui entraînait à son tour l’expulsion d’une bonne quantité de chaleur. Heureusement, nous avons dit au revoir à cela.

Capturé sur PS5

À propos, pour ceux d’entre vous qui espèrent jouer à 120 ips, il y a de mauvaises nouvelles: pas possible pour l’instant, le maximum est de 60fps. En principe, cette possibilité sera offerte à l’avenir.

Comment Fortnite utilise-t-il la nouvelle PS5 DualSense?

C’est là que les chemins des versions PS5 et Xbox Series X de Fortnite se séparer, car Epic a profité de certaines des nouvelles fonctionnalités offertes par DualSense et c’est là que l’expérience se transforme en autre chose. Pas trop, car Epic n’a pas profité pleinement des possibilités de la commande pour l’instant, mais il y a quelque chose.

Dans la version PS5, ils entrent en jeu vibrations haptiques et déclencheurs adaptatifs, bien que tous d’une manière très timide. Nous conviendrons que Fortnite Cela n’a pas besoin d’être réaliste, mais l’utilisation de déclencheurs adaptatifs a été réduite à offrir un peu de résistance lors du tir, juste assez pour qu’il y ait un clic qui simule un vrai déclencheur avant de pouvoir l’enfoncer complètement. Dans toutes les armes, cela fonctionne pratiquement de la même manière. S’il y a une différence, je ne l’ai pas remarquée clairement et que j’utilise un fusil de chasse ou une carabine automatique, elle offre le même type de comportement.

Capturé sur PS5

Le nouveau Call of Duty Black Ops Cold War est un exemple contraire. Dans le jeu Treyarch, les déclencheurs se comportent différemment avec chacune des armes. C’est ce que j’ai déjà commenté: Fortnite Vous n’avez pas besoin de ce niveau de réalisme, mais un peu plus de différenciation entre les armes aurait été bien, du moins entre celles les plus éloignées les unes des autres. Peut-être que dans une prochaine mise à jour, Epic décidera d’introduire plus de nouvelles à cet égard.

Au niveau de vibration haptique nous pouvons faire l’expérience de différences subtiles entre tirer brutalement avec un fusil de chasse ou utiliser une mitraillette supprimée. Je ne semblais pas non plus remarquer un changement épouvantable pour halluciner avec, mais ça y est. D’un autre côté, chaque fois que nous ramassons une arme, un objet ou un matériau, il y a une petite vibration sur le côté gauche du contrôleur. La seule explication que je peux trouver pour que toute la télécommande ne vibre pas également est que c’est un petit détail qui confirme que vous avez ramassé quelque chose sans que cela devienne ennuyeux.

Capturé sur PS5

Il est dommage que pour l’instant le DualSense n’ait pas été utilisé plus efficacement. L’utilisation de la vibration haptique aurait pu être un luxe lorsqu’il s’agit de porter des bandages, avec une vibration subtile qui pourrait donner la sensation d’envelopper le bras avec le tissu, ou lorsque vous buvez des potions, pour commenter quelques cas non liés à armes. Et si ces petites actions étaient accompagnées de sons à travers le haut-parleur de la commande, cela n’aurait pas été mal non plus. En réalité, le haut-parleur DualSense n’est pas du tout utilisé dans Fortnite.

Je ne veux pas donner le sentiment qu’en étant simplement disponible, Fortnite il devrait utiliser toutes les cucamonadas que le DualSense apporte. Ce serait sûrement contre-productif et là je peux être du côté d’Epic en n’abusant pas de tout ça. Mais il est également vrai que, sans avoir à tout mettre avec un chausse-pied, il y a des petits détails qui pourraient bien fonctionner. Dans tous les cas, comme je l’ai déjà dit, il est fort probable qu’Epic améliorera l’utilisation de DualSense au fil du temps.

Bonne amélioration des temps de chargement

Jouer à Fortnite sur PS5 ou Xbox Series X, comment pourrait-il en être autrement, Trop vite grâce à la combinaison de SSD, CPU et logiciel embarqué. La version des consoles de la génération précédente n’est pas exactement un exemple de vitesse. Il n’a pas de charges aussi longtemps que Destiny 2, mais sur PS4 et Xbox One Fortnite prend son temps pour commencer. Personne ne prend la minute et demie, tandis que sur PS5 et Xbox Series X, nous pouvons atteindre le lobby du jeu en un peu plus de 40 secondes.

Capturé sur PS5

Non seulement le temps de chargement au démarrage a été amélioré, mais j’ai remarqué à quel point le jeu est plus rapide lorsque vous rejoignez des jeux et aussi, une fois que vous survolez l’île en bus, tout en décidant quand sauter et où aller, la carte et ses textures sont complètement chargées. Il n’y a plus d’effets étranges en descendant du ciel ou de textures qui apparaissent comme par magie après que vous ayez touché le sol.

L’avis de VidaExtra

Jouer à Fortnite sur PS5, ainsi que sur Xbox Series X, c’est un grand plaisir, je ne peux rien dire d’autre. Ceux qui viennent des consoles précédentes remarqueront clairement les changements, en particulier avec ces 4K à 60 ips qui sentent merveilleux, et le DualSense, bien que non pressé au maximum, offre quelques détails qui lui donnent un point différent.

Il faut voir comment le jeu Epic évolue au cours des prochaines années. On sait que, si tout se passe bien, à la mi-2021, il passera de l’utilisation d’Unreal 4 comme moteur graphique à l’Unreal 5 plus puissant, avec lequel on peut s’attendre à de très grosses améliorations au niveau visuel. Et vu à quel point les nouvelles consoles sont sauvages en termes de puissance, tout cela ne peut que nous apporter de la joie.