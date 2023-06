« Le Journal d’Anne Frank »: les 10 meilleures séries et films basés sur l’oeuvre de la brave victime de la Shoah

Chaque 12 juin, le monde commémore la naissance de Anna Franck, la brave fille qui est devenue un symbole pour dénoncer les crimes de Holocauste. Comme nous le savons, elle et sa famille se sont cachées des nazis à Amsterdam pendant deux ans et demi, tandis que la jeune fille a enregistré tous ses sentiments dans son journal personnel.

Malheureusement, lorsque les membres de la famille ont été découverts, ils ont été séparés dans différents camps de concentration allemands. Ainsi, en février 1945, Anne il fut une victime mortelle du typhus. je n’avais que 15 ans.

A titre posthume, son père otto franc publié ses écrits sous le titre « L’annexe secrète » (en néerlandais: « Het Achterhuis »). Au fil du temps, le texte est devenu populaire avec le nom de son auteur, ce qui en fait « Le journal d’Ana Frank » Il est nécessaire de lire lors de l’étude de la Seconde Guerre mondiale et son impact sur la population juive.

Le livre a également inspiré divers projets pour le cinéma et la télévision. Ainsi, dans cette note, mag vous présente le Top 10 adaptations de la pièce. Ne le manquez pas!

QUELLES SONT LES MEILLEURES ADAPTATIONS DE « LE JOURNAL D’ANNE FRANK » ?

10. « #AnneFrank. Histoires parallèles » (2019)

Nous commençons cette liste avec un documentaire italien qui commémore le 90e anniversaire de Anne. Dirigé par Sabina Fedeli et Anna Migotto, « A la découverte d’Anne Frank : histoires parallèles » il a une durée de 92 minutes et est présenté par la légende Hélène Mirren.

Quel est votre synopsis ? L’histoire d’Anne Frank se confond avec celle de cinq survivantes de la Shoah, des adolescentes comme elle, avec les mêmes idéaux, la même envie de vivre et le même courage.

Comment voir la fabrication ? Il est disponible via Netflix.

9. « Où est Anne Frank? » (2021)

« Où est Anne Frank ? » C’est un beau film d’animation de Ari Follman. La fiction a été présentée au festival du film de Cannes et a été nominé pour Prix ​​​​du cinéma européen comme Meilleur film d’animation.

Quel est votre synopsis ? Kitty, la fille imaginaire à qui Anne Frank a écrit dans son journal des années 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale, recherche le regretté écrivain du journal tout en inspirant une vague de justice sociale moderne pour les réfugiés.

Comment voir la fabrication ? si vous êtes dans Espagneaccès via Movistar Plus.

8. « Le journal d’Anne Frank » (2016)

« Das Tagebuch d’Anne Frank » C’est un film allemand du réalisateur hans steinbichler qui a été nommé dans la catégorie Meilleure conception de production des Prix du cinéma allemand. Tout au long de 128 minutes, nous apprenons à connaître une nouvelle version de l’histoire du brave protagoniste.

Quel est votre synopsis ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, une adolescente juive nommée Anne Frank et sa famille sont obligées de se cacher dans les Pays-Bas occupés par les nazis.

Comment voir la fabrication ? si vous êtes dans Espagneaccès par Spectacle du ciel.

7. « Anne Frank se souvient » (1995)

« En souvenir d’Anne Frank » est un film de Jon Blair qui a remporté le prix oscar pour meilleur documentaire Cette coproduction de BBC, Disney Channel, Maison d’Anne Frank et The Jon Blair Film Company C’est l’une des œuvres les plus remarquables sur ce personnage historique.

Quel est votre synopsis ? Utilisant des images d’archives inédites ainsi que des interviews contemporaines, ce documentaire primé aux Oscars raconte l’histoire de la famille Frank et présente le premier portrait en pied de sa fille insouciante et libre d’esprit Anne, peut-être la victime la plus célèbre au monde de la Holocauste. .

Comment voir la fabrication ? si vous êtes dans États Unisaccès par iTunes.

6. « Anne no Nikki » (1995)

Le deuxième projet animé de la liste est réalisé par Akinori Nagaoka. Le long métrage japonais du studio Maison de fous a un script de Hachiro Konno et Roger Pulvers.

Quel est votre synopsis ? Film basé sur le journal qu’Anne Frank a écrit pendant la période où sa famille se cachait pour éviter d’être capturée par la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale.

5. « Le journal d’Anne Frank » (2009)

Cette mini-série de 5 épisodes est réalisée par Jon Jones. Au casting du drame de guerre, les noms ressortent : Ellie Kendrick, Kate Ashfield, Geoff Breton et Ron Cook.

Quel est votre synopsis ? adaptation du célèbre « Le journal d’Ana Frank »celui que la jeune femme commence à écrire en juin 1942.

Comment voir la fabrication ? si vous êtes dans États Unisaccès par Amazon Prime Vidéo.

4. « Anne Frank : toute l’histoire » (2001)

Ben Kingsley, Brenda Blethyn et Hannah Taylor Gordon forment le trio principal de « L’histoire d’Anne Frank »la production primée dans les catégories Meilleure mini-série et meilleure direction artistique des récompenses Emmy.

Quel est votre synopsis ? La vie d’Anne Frank et de sa famille de 1939 à 1945 : les peurs d’avant-guerre, l’invasion allemande des Pays-Bas, la clandestinité à Amsterdam, la déportation vers les camps de concentration et le retour du père d’Anne.

3. « L’Holocauste d’Anne Frank » (2015)

Voulez-vous savoir ce qui s’est passé après les événements décrits dans « Le journal d’Ana Frank »? Eh bien, ce documentaire National géographique nous rapproche de toute l’horreur vécue dans ces camps de concentration.

Quel est votre synopsis ? Dans un rappel solennel des horreurs qu’Anne Frank et ces millions d’autres ont subies pendant les jours sombres de la Seconde Guerre mondiale, National Geographic Channel (NGC) emmène les téléspectateurs à l’intérieur des camps de concentration dans une émission spéciale de deux heures. Conformément à la tradition de narration sans précédent de NGC, l’Holocauste d’Anne Frank incorpore de nouvelles découvertes et des photographies rarement vues pour réintroduire l’histoire du massacre de Juifs dans l’un des documentaires les plus complets sur le sujet à ce jour.

2. « Une petite lumière » (2023)

Bel-Powley est le protagoniste de ce mini-série remarquable concentré sur la vie de Miep Gièsla femme qui protégeait la famille Franc en temps de guerre. Les acteurs Liev Schreiber et Joe Cole Ils font également partie du casting de « Une Petite Lumière : Protéger Anne Frank ».

Quel est votre synopsis ? Suivez l’histoire de Miep Gies, une Néerlandaise qui a risqué sa vie pendant plus de deux ans pour protéger la famille d’Anne Frank des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Comment voir la fabrication ? Il est disponible dans le monde entier via Disney+ et StarPlus.

1. « Le journal d’Anne Frank » (1959)

La liste mène « Le journal d’Ana Frank » de George Stevens, le premier long métrage basé sur la pièce du même nom. Ce drame biographique met en vedette Millie Perkins et a remporté 3 prix oscar: Meilleure actrice dans un second rôle (Shelley Winters), Meilleure photographie en noir et blanc et Meilleure direction artistique. Un classique incontournable du septième art !

Quel est votre synopsis ? Amsterdam, juillet 1942. Afin d’échapper à la Gestapo, la famille Frank se cache dans le grenier de M. Krater. Là, ils vivront avec un autre groupe de juifs : la famille Van Daan. Tout va se refléter dans le journal d’une jeune fille : Anne.

Comment voir la fabrication ? si vous êtes dans États Unisaccès par Houpla numérique.

N'oubliez pas que vous pouvez trouver plus de notes sur séries et films sur mon profil. J'ai déjà écrit sur la filmographie de Natalie Portman, Morgan Freeman et des sujets connexes. Il vous suffit d'aller sur 45Secondes.fr/autor/carla-ocana. Merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui!