« Je suis enfermé »: Tom Holland dit qu’il est « heureux et amoureux » dans une nouvelle interview

Tom Holland est peut-être une grande star, mais il n’admet pas exactement avoir beaucoup de jeu.

La star de « Crowded Room » a dit qu’il n’avait pas beaucoup de rizz. Pour ceux qui ne sont pas branchés, rizz fait référence au charme, en particulier lorsque vous flirtez avec quelqu’un.

« Je n’ai aucun rizz, j’ai un rizz limité », a-t-il déclaré dans une interview avec BuzzFeed.

Holland et Zendaya, qui ont joué avec lui dans « Spider Man: No Way Home », ont été liés de manière romantique pendant des années, mais ils ne sont jamais sortis et ont confirmé leur romance, bien que Holland ait dit à BuzzFeed qu’elle était son béguin d’enfance. Il a également fait allusion à une relation avec Zendaya en notant qu’il peut se connecter avec quelqu’un avec qui il travaille.

« J’ai besoin que tu tombes amoureux de moi, vraiment, pour que ça marche », a-t-il ajouté. « Alors, long jeu. Faire un film les uns avec les autres aide probablement lorsque les personnages tombent amoureux les uns des autres, vous pouvez en quelque sorte brouiller un peu les lignes.

«C’est un peu là où se trouve mon rizz. Et, vous savez, je suis enfermé. Donc, je suis heureux et amoureux, donc je n’ai pas besoin de rizz », a-t-il déclaré.

Tom Holland et Zendaya à la première à Los Angeles de « Spider-Man: No Way Home » le 13 décembre 2021. Emma McIntyre / Getty Images

Il dit aussi que Zendaya, qui lui a souhaité un joyeux anniversaire cette année avec une photo sur Instagram, le bombarde de mèmes.

« C’est non-stop », a-t-il dit. « Elle m’envoie trop. Je ne peux pas suivre. Je supprime mon Instagram pendant des jours à la fois.

«Je le télécharge pour le poster et ensuite je dois vérifier mes messages, et j’aurai des centaines et des centaines et des centaines de choses d’elle. J’essaie de suivre, mais c’est intense.