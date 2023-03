Kimi ni Todoke : Coming to You aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

La première saison de « Kimi ni Todoke : Coming to you » (« De moi à toi : Kimi ni Todoke » en anglais), Série Netflix japonaise Réalisé par Takehiko Shinjo et Takeo Kikuchi, il n’est sorti que le 30 mars 2023, mais les fans de productions asiatiques et les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming réclament déjà un deuxième volet.

L’action en direct basée sur le manga écrit et illustré par Karuho Shiina présente un casting composé de Sara Minami, Oji Suzuka, Kaito Sakurai, Rinka Kumada, Riho Nakamura, Naho Toda, Hiroyuki Hirayama, Shohei Miura et Jin Suzuki.

« Kimi ni Todoke : Venir à toi» suit une lycéenne qui, à cause de son apparence sombre, lui donne l’impression de ne pas pouvoir s’intégrer. Cependant, un camarade de classe sortant l’approche pour changer sa vie. Ensuite, y aura t’il une saison 2 ?

« KIMI NI TODOKE: COMING TO YOU », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série japonaiseCependant, d’après ce qui a été vu dans le dernier chapitre, il est peu probable que l’histoire d’amour de Sawako Kuronuma et Shota Kazehaya se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes.

De plus, il est important de considérer que la plupart des productions asiatiques n’ont qu’une seule saison. Bien qu’il existe quelques exceptions telles que « The Squid Game » et « The Glory », cela ne semble pas être le cas.

A la fin de la première saison de « Kimi ni Todoke : Coming to you », Le jour de la remise des diplômes arrive, Sawako et Kurumi reçoivent leurs résultats d’entrée à l’université et ils se mettent tous à poursuivre leurs rêves. Ainsi, chacune des histoires a une fermeture appropriée.

Pour l’instant, Il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement au moins quatre semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

L’histoire de Sawako Kuronuma et Shota Kazehaya va-t-elle vraiment continuer dans une saison 2 de « Kimi ni Todoke : Coming to you » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « KIMI NI TODOKE : COMING TO YOU » ?

« Kimi ni Todoke : Coming to You » est disponible sur Netflix à partir du 30 mars 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série japonaise, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.