Maskmaker est une expérience PSVR magique sur l’art des masques

Nous nous sommes tous habitués à porter des masques faciaux ces derniers mois, n’est-ce pas? Mais dans Maskmaker, un avenir magique PlayStation VR expérience, vous utiliserez des façades beaucoup plus sophistiquées pour dissimuler votre visage. Le jeu – développé par InnerSpace, l’équipe derrière le célèbre A Fisherman’s Tale – vous voit jouer en tant qu’apprenti de masquier, mais la torsion est que chaque placage que vous portez vous emmènera dans un royaume différent!

Vous fabriquerez différents masques en utilisant les matériaux que vous collectez, et vous pourrez les peindre et les concevoir à votre goût. «Portez le masque, intégrez-vous à la culture de chaque biome et habitez les esprits, des personnages colorés ayant chacun un rôle différent à jouer», explique le site officiel. Cela semble brillant: l’accent est clairement mis ici sur la créativité, l’évasion et l’histoire – cela ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant.

Le jeu est attendu le 20 avril pour le PSVR et nous sommes impatients de le tester. Jetez un œil à la bande-annonce et dites-nous si ce genre de chose vous intéresse.