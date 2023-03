Fin expliquée de « Kimi ni Todoke: Coming to you »: ce qui est arrivé à Sawako et Kazehaya

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Basé sur le manga écrit et illustré par Karuho Shiina, « Kimi ni Todoke : Venir à toi» (« From Me to You : Kimi ni Todoke » en anglais) est un Série Netflix japonaise qui raconte l’histoire de Sawako Kuronuma (Sara Minami), une lycéenne qui, en raison de son apparence sombre, est surnommée « Sadako » par ses camarades de classe.

Elle aimerait ressembler davantage à Shota Kazehaya (Oji Suzuka), sa camarade de classe mignonne et populaire. Et son rêve devient réalité lorsque le jeune homme qui se fiche de ce que les autres pensent décide de l’approcher et de l’aider à montrer au reste sa vraie personnalité.

Avec l’aide de Kazehaya, Sawako se fait de nouveaux amis comme Chizuru Yoshida (Riho Nakamura) et Ayane Yano (Rinka Kumada).. Pendant ce temps, les protagonistes de «Kimi ni Todoke : Venir à toiIls tombent amoureux, mais ne savent pas comment exprimer leurs sentiments.

Shota Kazehaya aide Sawako Kuronuma à se faire de nouveaux amis dans « Kimi ni Todoke : Getting to You » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « KIMI NI TODOKE : COMING TO YOU » ?

Lors des premiers épisodes de la nouvelle série japonaise sur netflix, La romance de Sawako et Kazehaya se heurte à des obstacles. Kurumi, qui s’intéresse également à Shota, commence à répandre des rumeurs sur sa rivale, réussissant même à l’éloigner de Chizuru et d’Ayane avec ses mensonges.

Cependant, tout devient clair, Sawako récupère ses amis et sa connexion avec Kazehaya est renforcée. Cependant, le calme ne dure pas longtemps, car Miura apparaît, qui veut conquérir Sawako Kuronuma, même s’il doit la manipuler pour cela. Bien sûr, cette situation suscite la jalousie de Shota.

Malgré les inconvénients, Les protagonistes de « Kimi ni Todoke : Coming to You » s’aiment et tentent de l’exprimer, mais un malentendu ruine la déclaration d’amour. Les deux croient que l’autre ne s’intéresse pas à eux. Grâce à leurs amis, ils parviennent à clarifier la situation, ils ont leur premier baiser et entament une relation amoureuse, qui a la bénédiction de leurs parents.

Pendant ce temps, Chizuru et Ryu, qui sont amis depuis l’enfance, font également face à leurs propres conflits amoureux. Alors que Ryu a le béguin pour son meilleur ami depuis qu’il est petit, elle se languit de son frère aîné Toru. Lorsque ce dernier rentre chez lui avec sa fiancée, le cœur de Chizuru se brise.

Pour ne pas la voir souffrir, Ryu demande à son frère de parler à Chizuru, qui après avoir fréquenté Toru comprend qu’il l’aime comme une petite sœur. Par la suite, l’amitié entre eux est à nouveau la même jusqu’à ce qu’une jeune femme, rejetée par Ryu, confronte Chizuru.

Chizuru en parle à Ryu et il avoue ses sentiments. Après cette conversation, Chizuru se comporte étrangement, mais lors d’un important match de baseball, elle avoue qu’elle l’aime aussi et s’enfuit..

Chizuru Yoshida avoue son amour à Ryu dans « Kimi ni Todoke : Coming to You » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « KIMI NI TODOKE : COMING TO YOU » ?

Qu’est-il arrivé à Sawako et Kazehaya ?

À la fin de « From Me to You : Kimi ni Todoke », les personnages principaux commencent à réfléchir à leur avenir.. Kazehaya veut reprendre l’entreprise de son père, alors il prépare le concours d’entrée pour devenir coach sportif. Pendant ce temps, Sawako décide de devenir enseignant et de postuler à l’Université de Sapporo.

Ils sont tous diplômés du lycée. Kazehaya, Sawako, Ryu et Kurumi réussissent leurs examens et vont à l’université. Avant de partir, Ryu dit au revoir à Chizuru, l’embrasse et promet de revenir pour fonder une famille avec elle.

Sawako et Kazehaya se disent également au revoir pour continuer leurs études et quelque temps plus tard, elle rentre chez elle et rencontre Shota Kazehaya au même endroit où leur histoire d’amour a commencé.