Alors que Rupert Grint apparaît aux côtés de ses co-stars dans le Harry Potter épisode spécial de retrouvailles, les fans veulent savoir à quoi ressemble la vie depuis le dernier film et comment s’est déroulée sa carrière.

Rupert Grint a joué le rôle du meilleur ami de Harry Potter, Ron Weasley dans tous les Harry Potter films et attribue son rôle dans les films pour le lancement de sa carrière d’acteur.

Quelle est la valeur nette de Rupert Grint ?

Rupert Grint est estimé à 50 millions de dollars (37 millions de livres sterling). La première Harry Potter Le film était le film le plus rentable de 2001 et Rupert et ses co-stars enfants ont été généreusement payés au fur et à mesure que les films avançaient.

En 2007, Rupert était l’un des acteurs les plus rentables au monde, tout cela grâce à son rôle de Ron Weasley.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson dans Harry Potter et la pierre philosophale. (Crédit : PA)

Il aurait gagné 4 millions de dollars (3 millions de livres sterling) pour Harry Potter et l’Ordre du Phénix (2007) et à l’époque Harry Potter et les Reliques de la Mort s’est produit, Rupert a engrangé 30 millions de dollars (22 millions de livres sterling) pour ces films combinés.

Après ajustement pour l’inflation, Rupert aurait gagné au moins 70 millions de dollars (52 millions de livres sterling) en salaire de base pour le Harry Potter films seuls.

En 2018, il a dit Horaires de la radio, ​​ »En fait, je ne sais pas combien j’ai… je ne pouvais même pas vraiment deviner. » Pas mal placé !

Rupert vit naturellement dans un immense manoir dans le Hertfordshire qui compte 22 acres de terrain et une piscine intérieure et extérieure. L’acteur a également acheté une maison de 4,4 millions de dollars à proximité pour ses parents, Nigel et Joanne, qui comprend un putting green et un lac.

Rupert serait propriétaire de plusieurs propriétés, qu’il a rénovées et qu’il loue maintenant – de façon avisée.

Rupert Grint est-il marié ?