Michael J. Fox se souvient du moment exact où il a décidé de prendre sa retraite

Bioviva - Jeux de Société Fabriqués en France J'aide mon enfant à... Bien se concentrer

Coffret d'activité Bioviva : J'aide mon enfant à bien se concentrer De 1 à 6 joueurs - Dès 6 ans - Durée d'une partie : 20 min Créez et partagez des moments complices avec votre enfant grâce aux 10 activités ludiques contenues dans le coffret J'aide mon enfant à bien se concentrer. Dessiner des mandalas, mémoriser une série de formes ou se mettre dans des positions symétriques sont autant d'activités efficaces, ludiques et faciles à partager avec son enfant pour améliorer sa concentration. Choisissez avec votre enfant une activité en fonction du nombre d'enfants et du temps que vous souhaitez allouer à cette activité. Suivez ensuite les différentes étapes de la fiche d'activité pour la réaliser. Dans le coffret d‘activités J'aide mon enfant à bien se concentrer, vous retrouverez également un guide parental qui vous apportera des connaissances sur le développement de l'enfant et qui vous permettra de mieux comprendre les étapes de son évolution. Plusieurs recommandations faciles à mettre en place sont proposées (à titre d'exemple : créez un environnement propice à la concentration, calme et sans sources de distraction inutiles…). Un jeu made in France et écoresponsable Bioviva est une marque française qui a pour objet la vulgarisation scientifique auprès des enfants et défend des valeurs d'écologie et de respect de l'environnement. C'est pourquoi, ce jeu de société a été conçu à Montpellier et fabriqué à St-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme, pour favoriser une production locale et moins polluante. J'aide mon enfant à bien se concentrer est aussi un jeu imprimé à partir d'encres à base végétale sur du papier et du carton labellisé FSC. Contenu du coffret d'activité Bioviva 10 livrets d'activités 1 guide parental 16 formes en bois