Pokemon Snap obtient une nouvelle bande-annonce complète présentant de nouveaux Pokémon

Une nouvelle bande-annonce est sortie pour Nintendoà venir Pokémon Snap Libération. Cette nouvelle Pokémon titre revisite un concept classique où les joueurs voyagent à travers le Pokémon monde à la recherche de clichés parfaits. Cette nouvelle bande-annonce présente la région Lental et montre aux joueurs un aperçu du prochain titre. De la façon de prendre un bon départ à la personnalisation des angles et des effets, cette bande-annonce présente le titre d’une manière nouvelle et excitante.

Le jeu devrait sortir le 30 avril sur Nintendo Switch. Les joueurs peuvent explorer le monde de Pokémon comme ils essaient de prendre des photos uniques. Les développeurs ont caché des surprises dans le jeu avec le Pokémon faire des expressions uniques ou faire des choses étranges. Il appartient aux joueurs de trouver les meilleures images et de les partager avec leurs amis.

La vidéo présente une variété de lieux, chacun avec son propre Pokémon résidents. Au fur et à mesure que les joueurs compilent un livre d’images unique, ils les partagent avec les personnages du jeu dans le but d’explorer le Pokémon monde.

Sur la base de la vidéo, les joueurs sont placés sur une piste automatisée qui se déplace lentement dans un environnement défini. Après avoir pris leurs photos, le professeur du jeu marque le coup et accorde des points pour les nouvelles fonctionnalités, filtres et objets. le Pokémon peut être interagi avec, et la vidéo montre des exemples de lancer des baies aux petites créatures.

Ce titre offre une occasion unique de regarder de plus près la Pokémon monde. Plutôt que de capturer les monstres, les joueurs peuvent les observer dans leur habitat naturel. C’est une excellente occasion de voir à quoi ressemblerait le monde sans intervention humaine.

Bien que le jeu soit principalement vu à travers une caméra, ce n’est pas une limitation dans cette expérience. Les joueurs peuvent apprendre, ajuster et prendre une variété d’images intéressantes à travers ce qui semble être une réserve naturelle pour Pokémon. De nouvelles capacités et traits peuvent être vus, et les entraîneurs n’auraient normalement jamais l’occasion d’explorer cette facette du monde.

Bien qu’il s’agisse d’une expérience différente, elle n’est pas destinée à l’ensemble de la communauté, Pokémon Snap était auparavant un titre à succès, et c’est la renaissance d’une idée classique que de nombreux fans attendent avec impatience.

Plus d’informations peuvent être trouvées dispersées à travers une variété de vidéos intéressantes. Alors qu’ils utilisent le moderne Pokémon moteur, le jeu a une sensation naturelle que de nombreux fans sont ravis de découvrir.

Ce titre est conçu pour les joueurs de tous âges. Le monde est sympathique, l’action est sûre et les images carrément adorables.

Pokémon Snap sera lancé le 30 avril exclusivement sur la console Nintendo Switch.