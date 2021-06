Samuel L. Jackson révèle 5 films préférés de son cru, et la liste est surprenante

Samuel L. Jackson a révélé sa liste personnelle des cinq meilleurs Samuel L. Jackson films. L’homme est, de manière quantifiable, l’un des acteurs les plus réussis et les plus prolifiques de l’histoire. Avec une carrière s’étalant sur des décennies, y compris des classiques cultes, des franchises massives et tout le reste, il y a beaucoup de choix. Cela dit, ses cinq sélections peuvent surprendre, pour diverses raisons.

L’acteur, qui joue actuellement dans Spiral: From the Book of Saw, est récemment apparu sur Le spectacle tardif avec Stéphane Colbert. Ayant fait des apparitions dans des blockbusters comme parc jurassique et le Guerres des étoiles trilogie prequel, ainsi que des classiques comme Pulp Fiction et Goodfellas, Colbert a demandé à Samuel L. Jackson s’il avait déjà regardé les films dans lesquels il avait été. Voici ce qu’il avait à dire.

« Certains acteurs vous mentent à ce sujet. Ils regardent leurs films. C’est une affaire de ‘regarde-moi’, c’est pourquoi nous sommes ici. Je me suis lancé là-dedans parce que j’adore jouer, mais quand je faisais du théâtre, j’ai toujours voulu regarder le des pièces dans lesquelles j’étais avec moi. Et je ne pouvais pas. Donc, avec la possibilité de faire des trucs et de les regarder, oui. Je les regarde. Si je surfe sur les chaînes et que je n’ai rien trouvé que je veux regarder, ou je ne cherche pas spécifiquement quelque chose, et je passe quelque chose dans lequel je suis, je m’arrête et je le regarde. »

À ce moment-là, l’animateur a demandé à l’acteur de nommer les cinq meilleurs films dans lesquels il avait été. Samuel L. Jackson n’a pas préparé de liste à l’avance, semble-t-il, mais les cinq titres qu’il a présentés étaient Le long baiser Bonne nuit (1996), Un temps à tuer(1996), Jackie Brown (1997), Le violon rouge (1999) et un huit sept (1997). Compte tenu des films dans lesquels il a été, c’est une liste unique. D’une part, tous ces films ont été produits entre le milieu et la fin des années 90. Il n’inclut pas non plus les entrées des énormes franchises dans lesquelles il a été. Cela inclut même, sans doute, sa collaboration la moins connue avec Quentin Tarantino.

Le long baiser Bonne nuit est certainement un film des années 90 très apprécié, et Un temps à tuer a été un succès acclamé par la critique. Mais il y a certainement quelques coupures profondes là-dedans. un huit sept est sorti en 1997 et le drame, réalisé par Kevin Reynolds, est une entrée à peine discutée dans la filmographie de l’acteur. Le violon rouge, sorti en 1999 et réalisé par François Girard, est une autre entrée, bien que saluée, qui est largement ignorée dans la discussion sur les contributions de Sam Jackson au cinéma.

Samuel L. Jackson est mieux connu de nos jours sous le nom de Nick Fury dans l’univers cinématographique Marvel. Jackson a joué le rôle dès le début, étant brièvement apparu dans une scène post-générique dans Homme de fer. Il est sur le point de reprendre le rôle une fois de plus dans Marvel’s Invasion secrète série pour Disney+. En dehors de cela, Jackson joue dans Le garde du corps de la femme du tueur à gages, une suite de Le garde du corps du tueur à gages, qui arrive dans les salles plus tard ce mois-ci. Vous pouvez consulter le clip complet de l’interview par vous-même sur la chaîne YouTube The Late Show.