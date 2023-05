Zelda – Tears of the Kingdom : Release booste les recherches sur Pornhub

Depuis la sortie de Zelda : les larmes du royaume Une grande partie de l’industrie du jeu tourne autour de l’aventure du monde ouvert. Les joueurs recherchent revendeurs, guides ou informations générales. Sur hub porno la version a également modifié les requêtes de recherche. Le site Web a une semelle a publié une analyse de ces chiffres exactement.

Pornhub : les recherches de Zelda montent en flèche

Tears of the Kingdom est devant presque deux semaines apparu sur le marché. Depuis lors, les recherches de toutes sortes d’informations sur le titre se sont multipliées. Sur une certaine plateforme, les entrées pour Zelda ont également augmenté de manière significative : Sur Pornhub.

Selon leur évaluation, les responsables de Pornhub ont déjà à l’avance avec un Augmentation des recherches compté pour le sujet. Mais l’ampleur des chiffres aurait surpris même les statisticiens du site.

Le terme de recherche « Zelda » avait déjà le première augmentation significative expérimenté et un Plus de 236 pour cent listé. Les chiffres ont été comparés aux demandes moyennes au premier trimestre 2023. Depuis la date de publication l’augmentation a doublé jour après jour jusqu’à ce qu’ils soient à leur apogée le 15 mai avec un Plus de 1 477 % est arrivé.

Legend of Zelda Top classé sur Pornhub

En termes de chiffres absolus, « Legend of Zelda » est de loin le terme le plus recherché, suivi de « Zelda Hentai ». En quatrième position se trouve le Combinaison de Purah et Zelda. Il n’a pas les recherches les plus absolues, mais il le fait plus forte augmentation expérimenté.

« Il semble que le personnage Purah soit en tête de liste car le terme « purah zelda » a connu une énorme augmentation de 42 257 % ! Après Purah, il y avait la « légende de la règle 34 de Zelda », qui a vu une augmentation de 22 067 %.

La règle 34 est l’une des règles centrales d’Internet et stipule ce qui suit : Si quelque chose existe, il en existe une version pornographique. Cela semble certainement être le cas en ce qui concerne les jeux vidéo étant donné la variété des recherches sur Pornhub, et nous ne parlons que d’ici LA légende de Zelda!