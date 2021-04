Kevin Smith vendra aux enchères son anthologie d’horreur Killroy était ici en tant que NFT

Kevin Smith entre dans le jeu NFT d’une manière unique. le Les commis le cinéaste s’apprête à vendre aux enchères son film d’horreur tant attendu Killroy était là en tant que jeton NFT ou non fongible. Cela signifie que quiconque remporte la vente aux enchères aura le droit d’exposer, de distribuer et de diffuser le film. Ils peuvent donc potentiellement transformer l’investissement numérique en un générateur d’argent.

Selon un nouveau rapport, Killroy était là est destiné à être vendu au plus offrant en tant que NFT. Les détails de la vente aux enchères n’ont pas été révélés pour le moment. Jason Mewes, Harley Quinn Smith, Ralph Garmin et Chris Jerrico font partie des acteurs de l’anthologie d’horreur. Smith avait ceci à dire à ce sujet dans une déclaration.

« En tant qu’artiste indépendant, je suis toujours à la recherche d’une nouvelle plate-forme pour raconter une histoire. Et Crypto a le potentiel de fournir cela, tout en croisant nos près de 25 ans d’expérience dans la vente d’objets de collection du monde réel en ligne et en brique – et mortier Jay et Silent Bob’s Secret Stash. En 1994, nous avons emmené Clerks à Sundance et l’avons vendu. Vendre Killroy en tant que NFT est très similaire: quiconque l’achète peut choisir de le monétiser traditionnellement, ou simplement posséder un film qui personne ne les voit jamais à part eux. Nous n’essayons pas de lever des fonds en vendant des NFT pour un film de Killroy; le film de Killroy terminé est le NFT. Et si cela fonctionne, nous avons soudainement une nouvelle scène sur laquelle moi et d’autres artistes, meilleurs que je peux raconter nos histoires. «

Les NFT sont devenus très populaires ces derniers temps. Sans plonger dans l’explication plus large et compliquée de ce qu’ils sont, les NFT sont des actifs numériques accompagnés d’un certificat d’authenticité. Toute personne qui achète un NFT a une preuve de propriété sur cet actif numérique spécifique. Dans ce cas, un film terminé de Kevin Smith. D’autres exemples récents incluent certains Godzilla contre Kong illustration et une chanson de Lindsay Lohan.

Aditionellement, Kevin Smith lance une galerie NFT. Sur Crypto.JayAndSilentBob.com, des œuvres d’art régulières centrées sur « Smokin ‘Tokens » commémoreront chaque mois divers films de Jay et Silent Bob. Smith avait ceci à dire à propos de la galerie.

« Cela nous permet de mettre en lumière les artistes que nous aimons et de présenter à la communauté leur style à travers nos personnages. Nous fournissons le Jay et Silent Bob, vous fournissez l’art, notre partenaire Semkhor fabrique le NFT et nous partageons les bénéfices. . Je gagne de l’argent avec Jay et Silent Bob depuis des années maintenant, donc c’est bien de fournir un lieu sous licence où d’autres peuvent faire de même. »

La première bande-annonce de Killroy Was Here est sortie pendant [email protected] l’année dernière. Kevin Smith a écrit le film avec Andy McElfresh. Son sort est désormais entre les mains de celui qui remportera cette vente aux enchères à venir. Aura-t-il une sortie en salles? Sera-t-il vendu à un service de streaming? Sera-t-il enfermé dans un coffre-fort pour ne jamais être vu par le public? Le temps nous le dira. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

