Les frères Emmerdale Max Parker et Kris Mochrie emménagent ensemble

Emmerdale étoiles Max Parker (L) et Kris Mochrie (R). (Instagram)

Emmerdale Les frères ont éteint le couple hors écran Max Parker et Kris Mochrie ont emménagé ensemble dans le centre de Manchester, en Angleterre, selon les rapports.

Parker et Mochrie, qui ont joué les frères et sœurs à l’écran Luke et Lee Posner sur le feuilleton britannique ITV, ont emménagé dans un penthouse en peluche de 8000 € par mois dans la ville du nord-ouest, se rendant sur Instagram pour partager un aperçu du nouveau pad.

« Juste une table de couloir subtile », a écrit Parker, montrant une table d’appoint Tom Ford décorée de plantes et d’une bougie, ajoutant: « Nouvelle maison. » L’histoire a été partagée par Mochrie, Le soleil a rapporté, qui a plus tard pris une photo des vues de l’appartement.

Max Parker et Kris Mochrie emménagent dans un coussin en peluche après des mois de rencontres

«Une petite vidéo de verrouillage pour vous faire sourire», a-t-il sous-titré le clip. « Insta vs Reality (mon feu arrière est tombé). »

Une source a déclaré au journal: «Au fur et à mesure que les premières maisons disparaissent, c’est un doozy. Max et Kris sont fiers et ravis de commencer la prochaine phase de leur relation avec style.

«Déménager à Manchester fonctionne bien pour eux car c’est un point central entre Leeds, où Max filme Emmerdale, et Londres, où Kris fait beaucoup de consultance.

«De plus, c’est proche de Liverpool, natif de Kris. C’est loin de la vie rurale du village Emmerdale, mais ils ont travaillé dur pour ce qu’ils ont.

Le complexe regorge de luxes, a déclaré le magasin, allant d’une piscine privée et d’une salle de sport à un jardin sur le toit et une salle à manger. L’emménagement dans l’appartement est intervenu après que le couple ait commencé à se fréquenter en juillet.

Ils ont même mis en ligne une adorable vidéo d’eux-mêmes en train de faire une danse «inspirée par [Strictly Come Dancing]».

Les beaux mecs se sont rencontrés lors du tournage ensemble plus tôt cette année, avec des rumeurs selon lesquelles ils se fréquentaient cet été.

S’ouvrant sur leur relation en août, Mochrie a déclaré que les deux hommes s’étaient entendus tout en travaillant ensemble et avaient même passé des vacances à Dubaï aux Émirats arabes unis.

Mochrie, 34 ans, a déclaré: «C’est formidable de rencontrer quelqu’un par le travail et d’avoir tant de choses en commun et une compréhension des emplois de chacun.

«Nous n’avons en fait partagé aucune scène ensemble sur Emmerdale, mais nous sommes restés en contact après mon départ.

«Je ne veux pas tromper les choses. Nous voyons comment nous nous en sortons. Nous avons passé un très bon moment en vacances à Dubaï. Voyons comment ça se passe. »

« Ayant grandi à Liverpool, j’ai supposé à tort qu’être gay vous enlevait chaque once de masculinité que vous aviez », a ajouté Mochrie.