Ce n’est pas poids plume, qui chantera l’hymne dans le combat de Canelo ?

Beto Vega entretient de bonnes relations avec Canelo, à qui il a même dédié le corrido « Le champion« .

© Beto VégaBeto Vega et Canelo Álvarez ont montré une forte amitié

Le boxeur Canelo Álvarez est sur le point d’entrer dans l’histoire en retournant dans son pays natal, Jalisco, pour son prochain combat le 6 mai contre John Ryder. et bien que le poids plume soit aussi en vogue depuis Jalisco, ce ne sera pas lui qui interprétera l’hymne national mexicain, mais un autre musicien et on vous dit qui est-il et que sait-on de Beto Vega.

Et ce n’est pas un autre interprète de Jalisco, mais le musicien mexicain régional originaire de Ciudad Obregon, Sonora. Lors d’une récente conférence de presse, on a demandé à Canelo Álvarez si Hassan Emilio Kabande Laija, poids plume, interpréterait un thème auquel le boxeur a clairement indiqué qu’il ne le ferait pas.

« Il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles, au moment où Featherweight passera, il chantera l’hymne national; on parle de Beto Vega ; une autre idole de Guadalajara, Jalisco, qu’est-ce qui est réel ?Sans hésiter, Canelo a répondu : « Celui qui va me faire l’honneur de chanter l’hymne national va être Beto Vega« .

+ Qui est Beto Vega, le musicien qui chantera l’hymne national lors du combat de Canelo ?

Avec plus de 416 000 abonnés sur des plateformes comme Instagram, Beto Vega, 26 ans, est un chanteur mexicain issu d’une famille de musiciens bien connue.: Son père est Freddy « Chuy » Vega, donc Sergio Vega (El Shaka) serait son oncle.

Beto Vega a enregistré sa première chanson à l’âge de 14 ans et à 18 ans, il a fait ses débuts en tant que chanteur avec le Banda MS lors d’un événement au Microsfot Theatre de Los Angeles, en Californie.

Parmi les chansons de Beto Vega, qui compte 57 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, figurent Ils m’appellent Nini, Pas même la grippe, Prends bien soin de toi, Pardon, Le dernier exploit et avec juste un baiserentre autres.

Sa bonne relation avec Canelo a été enregistrée au fil du temps, car ils ont partagé des images et des vidéos ensemble lors d’une fête et même au mariage du boxeur. Concernant Canelo Álvarez, Vega a déclaré : « Les bons amis sont comme des stars, vous ne pouvez pas toujours les voir, mais vous savez qu’ils sont toujours là.« .

