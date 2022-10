Harry Potter : Le secret pour faire paraître Hagrid si grand

Hollywood

Vendredi, il a été confirmé que l’acteur Robbie Coltrane avait perdu la vie. Il avait 72 ans et jouait Hagrid depuis le premier film.

©IMDBRobbie Coltrane dans le rôle de Rubeus Hagrid.

Après midi ce vendredi, une triste nouvelle a été confirmée pour les followers de Harry Potter. Robbie Coltranel’acteur qui s’est fait connaître dans le monde entier pour avoir été chargé de jouer rubéus hagrid dans tous les films Images de Warner Bros., décédé. Il avait 72 ans et était depuis quelque temps dans un état de santé très délicat qui l’empêchait de se déplacer normalement.

Les réseaux sociaux se sont remplis de messages d’adieu pour Robbie Coltrane, à la fois des fans des films et des acteurs qui ont participé au tournage. En fait, certaines vidéos sont devenues virales avec les adeptes de la saga du magicien levant leurs baguettes vers le ciel en l’honneur de cet acteur, tout comme cela a été fait dans le livre écrit par JK Rowling. L’un d’eux a fait le tour du monde depuis Orlando, dans les parcs d’attractions de Floride.

Dans ce contexte, nous avons trouvé intéressant de rappeler comment la magie derrière Hagrid. Le personnage interprété par Robbie Coltrane C’était un semi-géant qui mesurait plus de deux mètres et pour le représenter devant la caméra, une succession de tours étaient exécutés devant la caméra pour éviter de se rabattre sur les effets visuels. Il est important de noter que même si l’acteur britannique n’était pas si grand (il mesurait environ 1,80 mètre), Hagrid Il avait une hauteur d’environ 230 centimètres.

Pour le réaliser, l’équipe technique qui faisait partie des premiers films réalisés par Chris Colomb il a choisi d’embaucher un double. Il s’agit de Martin Bayfield, un homme de plus de deux mètres de haut qu’on a fait travailler sur des échasses pour le faire paraître plus grand. Pour lui, ils s’habillaient avec un corps en caoutchouc et une tête maquillée pour ressembler à l’acteur Robbie Coltrane et ainsi pouvoir faire les séquences dans lesquelles Hagrid dû déménager avec les enfants de Poudlard.

+Les principaux changements dans la tête de Hagrid

A l’origine, la tête Hagrid c’était un simple masque de fibre de verre, de silicone et de cheveux, sans aucune expression. Pour le deuxième film, la production a ajouté des mécanismes qui permettaient à la fois à la bouche et aux yeux de bouger, de sorte que Hagrid Je pouvais sourire ou faire un clin d’œil. Cela signifiait bien sûr qu’ils devaient le montrer de la manière la plus cachée et la plus distante possible afin de ne pas révéler le truc. Déjà pour la troisième production, dirigée par Alphonse Cuaronles créatifs ont conçu un système qui s’activait vocalement et permettait Martin Bayfield parle et la bouche du masque bouge à son rythme. Alors bien sûr c’était Coltrane la personne chargée de doubler les répliques entendues lors du montage final.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂