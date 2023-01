Tales of the Walking Dead aura-t-il une deuxième saison ?

Le créateur de »Contes des morts-vivants », Scott M Gimple, a déclaré que la série d’anthologies pourrait revenir pour une deuxième saison. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, Gimple assure que la série reviendra dans le futur.

« Nous nous concentrons sur ces personnages classiques, cette année. Le truc avec Tales, ça ne s’est pas terminé avec ce cliffhanger où il faut y revenir. C’est une émission d’anthologie », a expliqué Gimple dans une interview. « Alors, j’espère que nous pourrons y revenir, mais ça va probablement être attrapé autant que possible, en ce qui concerne toutes les autres émissions. »

»Tales of the Walking Dead » est l’un des nombreux spin-offs de l’univers »The Walking Dead », étant le premier à être une série d’anthologies. Chacun de ses épisodes est basé sur des personnages nouveaux et anciens, la série étant diffusée pour la première fois sur AMC en août 2022.

Depuis sa sortie, il a reçu des critiques positives et a été bien accueilli par les fans de la franchise. Parmi les acteurs qui ont fait partie de la première saison, figurent Anthony Edwards, parker, Terry Crews, Olivia Munn Oui Danny Ramírez.

Gimple a poursuivi en expliquant que « The Walking Dead » se concentrerait sur ses personnages classiques, avant de revenir pour une deuxième saison de « Tales of the Walking Dead ». « Nous sommes toujours en train de terminer ‘Fear the Walking Dead’. Et puis il y a d’autres projets qui sont également en cours. Nous préparons la prochaine phase », a-t-il déclaré.

L’univers de »The Walking Dead » continue de s’étendre rapidement, avec actuellement six spin-offs, dont trois sont déjà sortis. Les prochains projets à voir le jour sont »The Walking Dead : Dead City », »The Walking Dead : Daryl Dixon » et une série sans titre mettant en vedette Rick et Michonne, chacune se concentrant sur les personnages principaux de la franchise.

« C’était excitant, dans ces moments où je vois les programmes s’entraider de différentes manières, et les gens partagent leurs connaissances et les gens se rassemblent », a expliqué Gimple. »J’aime ça. C’est une chose très unique que nous faisons. Nous sommes tous dans ce petit club de showrunners de The Walking Dead. »

La deuxième saison de »Tales of the Walking Dead » n’a pas encore de date de sortie.