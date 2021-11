Les films d’Alfonso Cuarón qui sont sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus de plateformes

Alfonso Cuarón Orozco, né un jour comme aujourd’hui en 1961, Il fête ses 60 ans ce dimanche en tant que l’un des réalisateurs les plus en vue de l’industrie cinématographique au cours des dernières décennies. De 1991 à ce jour, il a été à l’avant-garde de grands projets qui ont acquis une reconnaissance internationale et l’a conduit à remporter deux Oscars du meilleur réalisateur pour Gravité (2013) et Rome (2018). Sa filmographie a un mélange de touches personnelles, même s’il était aussi du côté commercial et ce n’était pas mal du tout. Pour mieux le connaître, vous devriez regarder ses films et nous vous montrons ici sur quelles plateformes de streaming vous pouvez les trouver.

+ Films d’Alfonso Cuarón en streaming

1- Uniquement avec votre partenaire

Année: 1991

Protagonistes: Daniel Giménez Cacho, Astrid Hadad, Claudia Ramirez, Regina Orozco

Terrain: Un coureur de jupons reçoit un diagnostic de sida lorsqu’une infirmière mécontente modifie ses résultats de test.

Disponible en: Youtube

2- La petite princesse

Année: Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze

Protagonistes: Liesel Matthews, Eleanor Bron, Liam Cunningham

Terrain: Sara Crewe est une jeune britannique qui vit en Inde avec son père, un riche homme d’affaires veuf. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il s’engage dans l’armée et laisse la petite fille dans un prestigieux pensionnat de New York.

Disponible en: Apple TV +

3- De grands espoirs

Année: 1998

Protagonistes: Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Hank Azaria

Terrain: Adaptation mise à jour du célèbre roman de Dickens, qui avait déjà été adapté au cinéma par David Lean. Grâce à l’argent d’un bienfaiteur inconnu, Finn, un jeune homme pauvre, vient à New York se consacrer à la peinture. Depuis son enfance, Finn est obsédé par la belle Estella, qui devient la muse qui inspire ses peintures.

Disponible en: Apple TV +

4- Et ta maman aussi

Année: 2001

Protagonistes: Gael García Bernal, Diego Luna, Maribel Verdú

Terrain: La vie de Julio et Tenoch, deux hommes mexicains de 17 ans, est régie par leur appétit sexuel, leur amitié et leur désir d’atteindre la maturité. Lors d’un après-midi de mariage festif avec leurs familles, ils rencontrent Luisa, une Espagnole de 28 ans.

Disponible en: FlixOlé

5- Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban

Année: 2004

Protagonistes: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Gary Oldman

Terrain: Harry doit affronter les Détraqueurs qui sont des voleurs d’âmes, se défendre du dangereux loup-garou et faire face à la vérité sur la relation entre Sirius Black et ses parents.

Disponible en: HBO Max

6- Enfants des Hommes

Année: 2006

Protagonistes: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine

Terrain: Pendant des décennies, aucun bébé n’est né sur Terre et le monde, sauf l’Angleterre, désormais un État totalitaire, est dans le chaos. Un homme lutte pour sauver une jeune femme enceinte alors qu’il se retrouve plongé dans le conflit entre le gouvernement et les rebelles.

Disponible en: Apple TV +

7- La gravité

Année: 2013

Protagonistes: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

Terrain: Gagnant de 7 Oscars®, dont celui du meilleur réalisateur. Stone et Kowalski font une sortie dans l’espace lorsqu’une catastrophe survient, détruisant leur vaisseau et les laissant seuls dans l’espace.

Disponible en: HBO Max / Amazon Prime Vidéo

8- Rome

Année: 2018

Protagonistes: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Fernando Grediaga

Terrain: Le lauréat d’un Oscar, Alfonso Cuarón, nous livre un portrait vivant et émouvant de la vie domestique dans le

Disponible en: Netflix

