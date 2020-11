Kandi Burruss rompt enfin son silence après la sortie de Nene Leakes

Nene Leakes a fait une gracieuse sortie de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta avant la saison 13. La pêche la plus savoureuse avait fait l’objet de négociations controversées avec Bravo qui ont finalement échoué sans contrat. Ses anciennes co-stars étaient silencieuses depuis que Leakes avait annoncé son départ, mais maintenant Kandi Burruss s’exprime.

Nene Leakes et Kandi Burruss | Tommy Garcia / Bravo

Pourquoi Nene Leakes est-elle partie?

Leakes a cité la discrimination raciale comme la base de son départ RHOA après sa deuxième course en tant que femme au foyer. le Joie alun a souligné le fait que d’autres stars d’autres franchises ont reçu des retombées malgré leur comportement problématique sur Les vraies femmes au foyer. Leakes a annoncé qu’elle quittait l’émission à la fin du mois d’août de cette année.

«J’ai pris la décision très difficile de ne pas faire partie de Vraies femmes au foyer d’Atlanta Saison 13 », a déclaré la star sur YouTube. «Ce n’était pas une décision facile pour moi… C’était difficile.

le Police de la mode alun a fait savoir qu’elle était reconnaissante de l’opportunité et de la plate-forme qu’elle a eues.

« Vous n’auriez jamais pu me dire que je jouerais sur ce petit et ça marche toujours fort 13 ans plus tard », a déclaré Leakes. «Je suis tellement heureux de pouvoir dire que je faisais partie d’un genre qui a ouvert les portes aux émissions de téléréalité des ensembles noirs pour s’intensifier et faire partie de ce que nous aimons tant maintenant, la télé-réalité.

Nene Leakes | Isabella Vosmikova / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

CONNEXES: ‘RHOA’: Andy Cohen a-t-il fait virer Nene Leakes? La vidéo resurfaçée suggère donc

Que pense Kandi Burruss de la sortie de Nene Leakes?

De retour en juillet et juste comme RHOA Le tournage de la saison 13 a commencé, Burruss n’avait rien entendu du retour de Leakes. Le chanteur masqué la gagnante ne savait pas ce qui se passait avec ses collègues membres du casting.

«Je ne sais pas ce que fait Nene», a déclaré Burruss à Entertainment Tonight. «Je viens de commencer à enregistrer, donc je ne sais pas qui est et qui est sorti. Ils ne nous le font pas savoir, normalement. En règle générale, la façon dont cela fonctionne est, au début de l’enregistrement, nous voyons juste plus [of] ma propre vie et histoire personnelles et finalement vous commencez à filer dans les scènes avec d’autres personnes.

La relation de Burruss avec Leakes ne s’est pas améliorée et ils n’ont pas été en communication, même après avoir appris que ce dernier a quitté la série.

« Non. Non, nous ne parlons pas vraiment », a déclaré Burruss à Steve Harvey sur STEVE sur Watch.

Nene Leakes et Kandi Burruss | Steve Dietl / Bravo

CONNEXES: « RHOA »: Pourquoi Kandi Burruss se sentirait trahi par Kenya Moore

Bien que Burruss n’ait pas approfondi ses pensées sur le départ de Leakes, elle a spéculé sur les négociations que Leakes a eues avec le réseau câblé.

«Je pense que, dans les négociations, nous obtenons parfois ce que nous voulons, et parfois nous n’obtenons pas ce que nous voulons», a-t-elle ajouté. «Parfois, si nous n’obtenons pas ce que nous voulons, nous devons décider si nous voulons nous séparer. Je pense qu’elle a pris cette décision pour elle-même.

Nene Leakes et Kandi Burruss seront-ils à nouveau amis?

Burruss et Leakes ont mis fin à leur amitié et ne pourront plus remettre les choses au clair devant la caméra. Cependant, plus tôt cette année, Burruss était optimiste sur le fait qu’elle parlerait des choses avec Leakes et irait de l’avant.

« Je ne pense même pas que notre drame soit aussi profond », a déclaré Burruss lors d’une interview sur Instagram. «J’ai l’impression que nous traversons cela toutes les quelques années. Au début, c’était une chose cohérente, elle et moi nous serions toujours ombragés. Nous nous sommes arrêtés pendant un moment et nous étions dans un endroit décent et maintenant nous sommes revenus dans le passé.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta La saison 13 débute le 6 décembre sur Bravo.