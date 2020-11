Lecture à distance: comment jouer à des jeux PlayStation5 sur PS4

Envie de jouer à des jeux pour la toute nouvelle PlayStation 5 sur votre bonne vieille PS4? C’est possible – en utilisant une application appelée PS5 Remote Play. Une nouvelle vidéo les montre en action.

Andy Robinson du site d’actualités Videogameschronicle montre dans une vidéo Twitter comment vous pouvez diffuser des jeux PS5 sur la PlayStation 4. En 540p, le 720p standard et un maximum de 1080p.

Jouez à des jeux PS5 avec le contrôleur PS4

Le court clip Twitter montre également Andy Robinson jouant le saut « Astro’s Playroom » exclusif à PS5 avec le contrôleur DualShock de la PS4. Et cela n’est possible que via le streaming via une application distante, car les contrôleurs de l’ancienne génération de consoles ne peuvent pas être utilisés sur la PlayStation 5.

Dans le même temps, l’application distante ne semble pas reconnaître le nouveau contrôleur DualSense de la PS5. En résumé: vous pouvez diffuser des jeux PS5 sur la PS4 via l’application distante, mais vous ne pouvez y jouer qu’avec le pad PS4 et vous devez vous passer des nouvelles fonctionnalités telles que les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique que le contrôleur DualSense apporte.

Et la PS Vita?

Sur la PS Vita, cependant, cela semble sombre lorsqu’il s’agit de diffuser du contenu PS5: l’ordinateur de poche infructueux de Sony ne prend apparemment pas en charge l’application distante.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le streaming et la rétrocompatibilité sur le blog officiel de Sony.