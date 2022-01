C’est ce que Robert Pattinson ressent comme la plus grande peur de Batman

Robert Pattinson fait des tournées de presse pour promouvoir le prochain redémarrage de Matt Reeves Homme chauve-souris la franchise, Le Batman, et s’ouvre sur son itération du personnage tout en gardant cachés la plupart des détails centrés sur les spoilers. Dans une récente conversation avec The River, Robert Pattinson a parlé de la plus grande peur de son Batman. Selon l’acteur, la plus grande peur de Batman est l’idée que son identité soit exposée. Pattinson a déclaré (via L’art de Batman),

« Peut-être que sa plus grande peur est que le masque lui soit retiré, révélant le fait que Batman est Bruce Wayne. C’est presque comme la mort pour lui. Il se bat de cette façon en tant que Batman. »

Dans chaque Homme chauve-souris film, et même dans les histoires de bandes dessinées de Batman, le personnage a toujours eu du mal à garder son identité secrète du monde. Même dans les scénarios ultérieurs mettant en vedette la famille Bat et la Justice League, Bruce Wayne a réussi à garder le secret de son alter ego comme un secret profondément caché du grand public et de la plupart de ses méchants. L’idée, aussi minutieusement abordée dans Christopher Nolan La trilogie du chevalier noira toujours été sur le fait que Batman est un symbole au-delà du visage, tandis que le masque protège également les proches de Bruce de tout dommage ou danger potentiel.

Le Riddler connaît déjà la véritable identité de Batman





Dans Le Batman, Bruce Wayne n’en est qu’à sa deuxième année de lutte contre le crime et de vigilance à Gotham. Compte tenu des premières étapes de son rôle de Batman, il prend probablement son secret très au sérieux alors qu’il lutte pour établir son manteau de peur parmi les méchants de Gotham. De plus, garder son identité secrète l’aide également à garder toute l’attention qu’il pourrait attirer en tant que riche milliardaire, le gardant ainsi à l’écart des projecteurs. Cependant, comme l’indiquent les teasers du film, l’identité de Bruce Wayne de Robert Pattinson est déjà connue de Riddler. La bande-annonce du film suggérait que le tueur en série impitoyable et énigmatique de Paul Dano partage une histoire avec les Waynes et est déjà conscient du fait que Batman est bien Bruce Wayne.





Cette révélation choquante place déjà Batman sur la gâchette de Riddler, faisant de lui une cible facile pour son ennemi juré. De plus, cela permettra en outre à Riddler de cibler Bruce via Alfred (Andy Serkis) ou Selina (Zoe Kravitz) dans le film, suscitant ainsi la peur de la perte en lui. Cela expose bien sûr Bruce et ses proches à un risque élevé et, comme l’a souligné Robert Pattinson, pourrait donc devenir sa plus grande peur dans le film.

Batman n’est pas seulement un justicier mais une figure de légende mystique pour ceux qui ignorent son identité. C’est ce qui a toujours aidé Bruce à susciter cette peur des ténèbres chez ses ennemis, qui ont tous peur même de sortir à découvert la nuit. Qui sait ce qui arrivera si soudain son identité est révélée à ses ennemis ? Cela pourrait conduire à un chaos sans fin dans sa vie, ce qui est vraiment quelque chose à craindre. Puisque Le Batman sert de premier volet d’une trilogie prévue, servant une nouvelle introduction au personnage bien que n’étant pas son histoire d’origine, il est certain que son identité ne sera pas évincée publiquement dans le film. Mais il devrait sûrement faire face à la peur constante que cela se produise car Riddler utilisera cette information contre lui dans cette bataille effrayante entre les deux.





Le Batman La sortie du film est prévue pour le 4 mars 2022. Le film est actuellement dans les délais, mais peut faire face à un retard de sortie en fonction de la situation de la pandémie à l’époque.





