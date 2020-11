Voyager à la vitesse de la lumière à travers le système solaire peut être extrêmement lent, et ces animations le prouvent

Quand on entend parler « vitesse de la lumière » L’idée de vitesse vient souvent à l’esprit, et c’est qu’aujourd’hui la vitesse de la lumière est la plus rapide qu’un objet matériel puisse parcourir dans l’espace. Bien sûr, cela sans considérer les théories, comme les trous de ver et autres choses.

Dans des conditions idéales, dans un vide parfait, une particule de lumière (photon) peut voyager à environ 299 792 kilomètres par seconde. C’est extrêmement rapide si nous le comparons à ce que nous avons à notre portée, comme une voiture ou un avion, mais lorsque nous transférons cela dans l’espace, à l’échelle planétaire, ce n’est plus aussi rapide que nous l’imaginons.

James O’Donoghue, un scientifique planétaire qui a travaillé au Goddard Space Flight Center de la NASA et qui travaille actuellement à la JAXA, s’est mis à créer des animations incroyables où vous comparez la vitesse de la lumière à différentes échelles et dans différents contextes. C’est un travail merveilleux qui nous montre que la vitesse de la lumière peut aussi être lente, selon l’endroit où vous la regardez.

O’Donoghue a créé des vidéos où il montre en temps réel différents scénarios d’un photon voyageant à la vitesse de la lumière, que l’on voit à la fois sur sa chaîne YouTube et sur son site internet, où l’on voit aussi qu’il y a deux sections particulièrement didactiques qui sont celles qui ont retenu notre attention: la galerie d’images et les animations. Nous vous montrons comment graphiquement il parvient à nous faire comprendre cela de «la lenteur de voyager à la vitesse de la lumière».

La vitesse de la lumière sur Terre

Si notre planète n’avait pas d’atmosphère, un photon pourrait voyager près de la surface, au-dessus de l’équateur, à presque 7,5 fois par seconde. Autrement dit, 0,13 seconde par orbite.

La vitesse à laquelle la lumière se déplace entre la Terre et la Lune

Il y a environ 384 400 kilomètres de distance entre notre planète et la Lune, cela signifie que toute la lumière de la Lune que nous voyons est vieille de 1 255 secondes. Et un aller-retour entre la Terre et la Lune à la vitesse de la lumière prendrait environ 2,51 secondes.

La vitesse à laquelle la lumière se déplace entre la Terre et Mars

Dans cette troisième vidéo, nous faisons un grand saut en arrière pour voir comment un photon voyagerait entre la Terre et Mars. O’Donoghue explique que pour cette animation, les planètes et la Lune sont 20 fois plus grandes, ceci afin de les rendre visibles à l’écran.

Lorsque la Terre et Mars sont les plus proches l’une de l’autre, un événement qui se produit tous les deux ans environ, il y a une distance de 54,6 millions de kilomètres. Ici, le photon prendrait trois minutes et deux secondes pour voyager entre la Terre et Mars, c’est-à-dire six minutes et quatre secondes pour un aller-retour à la vitesse de la lumière.

Si nous ne considérons pas le point le plus proche entre les deux planètes, Mars est en moyenne à environ 158 millions de kilomètres de la Terre, donc un aller-retour prendrait environ 28 minutes et 12 secondes.

La vitesse à laquelle la lumière se déplace entre le Soleil et la Terre

Maintenant, allons plus loin. Selon O’Donoghue, dans cette vidéo, le Soleil est deux fois plus grand et les planètes 50 fois, encore une fois le but est qu’elles apparaissent à l’écran.

Pour cette animation, nous avons pour la première fois une unité astronomique (UA), qui équivaut à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 149,6 millions de kilomètres. Dans la vidéo, ils nous montrent, en temps réel, qu’un photon prendrait 8 minutes et 17 secondes pour voyager à la vitesse de la lumière de la surface du Soleil à la surface de la Terre.

Il est également utilisé pour nous montrer le temps qu’il faudrait au même photon pour atteindre Mercure et Vénus lors de leur même voyage à la vitesse de la lumière.

La vitesse à laquelle la lumière se déplace entre le Soleil et Pluton

Imaginez maintenant que le photon doit voyager à travers tout notre système solaire, de la surface du Soleil à la surface de Pluton. En d’autres termes, une distance approximative de 39,5 unités astronomiques (UA), sans oublier qu’une UA équivaut à 149,6 millions de kilomètres. Dans ce cas, nous parlons de un voyage qui à la vitesse de la lumière représenterait 5 heures et 28 minutes.

Dans la vidéo, qui est également en temps réel, nous pouvons voir le temps et la distance estimés que ferait notre photon déjà connu s’il visitait le reste des planètes du système.

Beaucoup plus de vidéos pour comprendre plus d’aspects de l’univers

En plus de ces vidéos concernant la vitesse de la lumière et la relativité, nous avons également fait écho à votre chaîne en termes de compréhension de la rotation des planètes et de leur position relative. Ainsi, nous voyons une explication simple du mouvement rétrograde (apparent) de Mars que les anciens Grecs auraient déjà aimé avoir.