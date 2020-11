Kamala Harris est félicitée pour avoir inclus ses pronoms de genre dans son bios social

« Vice-président élu des États-Unis. Sénateur, épouse, Momala, tante. Se battre pour le peuple. Elle / elle. »

La vice-présidente élue Kamala Harris est félicitée sur les réseaux sociaux après que des partisans ont remarqué qu’elle avait inclus ses pronoms de genre dans sa biographie Twitter.

Joe Biden et Kamala Harris ont remporté la victoire samedi 7 novembre, avec des fêtes de rue impromptues et des célébrations rapportées dans tout le pays et sur les réseaux sociaux.

C’est à ce moment que les utilisateurs ont remarqué la biographie de Harris sur Twitter, qui se lit maintenant: « Vice-président élu des États-Unis. Sénateur, épouse, Momala, tante. Se battre pour le peuple. Elle / elle. » Au moment de la rédaction de cet article, Harris compte 10,9 millions d’abonnés (9 novembre).

L’inclusion sur ses pronoms est considérée par beaucoup comme un acte de solidarité avec la communauté trans et les personnes non binaires et de genre non conformes, apportant avec elle un nouvel espoir d’un renversement des politiques oppressives introduites par Trump contre les personnes trans pendant ses 4 ans. au bureau. Mais tout le monde n’est pas d’accord sur le bilan de Harris.

LIRE LA SUITE: Le nouveau chapeau de Joe Biden semble parfaitement troller le slogan MAGA de Trump

Bio Twitter de Kamala Harris. Photo: Twitter de Kamala Harris

Pourquoi devriez-vous mettre des pronoms de genre dans votre biographie sur les réseaux sociaux?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les individus choisissent d’inclure leurs pronoms. La raison la plus évidente est que cela permet d’éviter les erreurs de sexe, qui peuvent être dérangeantes, que vous soyez cisgenre ou non.

Comme RoseActualités rapports, il a été prouvé que l’utilisation du nom et des pronoms corrects pour les personnes trans peut réduire leurs taux d’anxiété, de dépression et de pensées suicidaires à presque les mêmes niveaux que leurs homologues cisgenres.

Bien que le partage de pronoms puisse souvent être associé à des personnes trans, non binaires et de genre non conformes, il est important que les personnes cis partagent également leurs pronoms, car cela aide à normaliser la conversation autour des pronoms, ce qui permet aux personnes trans et non binaires de se sentir plus en sécurité et plus de bienvenue. Cela enlève le fardeau aux personnes trans et en partage la responsabilité avec tout le monde.

L’inclusion de vos pronoms peut également être un excellent moyen d’encourager les gens à en apprendre davantage sur le genre et l’inclusion du genre. Écrire « elle / elle » dans votre biographie pourrait faire réfléchir une personne à deux fois et commencer sa propre recherche et son éducation sur le genre.

Kamala Harris San Francisco Gay Pride 2016. Image: Getty

Les gens vivaient pour la bio Twitter.

Je sais que ce n’est pas révolutionnaire pour kamala harris de mettre ses pronoms dans sa bio mais cela aidera à la normaliser à coup sûr – lis ᴴ ☮︎ ♡ ︎ (@moonagehs) 7 novembre 2020

Au-delà des pronoms, le bilan de Harris sur les questions trans est un peu plus compliqué.

Comme leur. rapportée, son bilan sur les droits des travailleuses du sexe, la communauté trans et le chevauchement des deux, a été critiqué par beaucoup. Elle a également été critiquée pour avoir incarcéré des femmes trans dans des prisons pour hommes et avoir nié une femme transgenre incarcérée pour des soins de santé affirmant son sexe.

Le président élu Joe Biden a également été félicité pour avoir inclus les personnes trans dans son discours de victoire.

S’adressant à la foule de sa ville natale de Wilmington, dans le Delaware, samedi soir (7 novembre), le nouveau président élu a déclaré:

«Je suis fier de la campagne que nous avons construite et menée. Je suis fier de la coalition que nous avons constituée, la coalition la plus large et la plus diversifiée de l’histoire.

« Démocrates, républicains, indépendants. Progressistes, modérés, conservateurs. Jeunes, vieux. Urbains, suburbains et ruraux. Gay, hétéro, transgenre. Blanc. Latino. Asiatique. Amérindien. »

Qu’aimons-nous voir? Il.

Il a dit «gay, hétéro, transgenre». Il a remercié les éducateurs, les agents électoraux. Il a dénoncé l’injustice raciale systémique. Il a parlé après le vice-président élu. Il a un plan pour la pandémie. Il est tragique que tout cela soit si exceptionnel après quatre ans. Mais il va très bien. – pfpicardi (@pfpicardi) 8 novembre 2020

Joe Biden reconnaît spécifiquement les personnes trans après avoir vécu sous une dictature qui tente de nous déshumaniser et de nous détruire depuis 4 ans, ça frappe fort. – Aiden Thomas 🌈👻 (@aidenschmaiden) 8 novembre 2020

Joe Biden vient de dire les droits des trans Joe Biden vient de dire les droits des homosexuels Joe Biden vient de dire les droits des noirs Joe Biden vient de dire les droits des femmes – Ange (@angel_damore) 8 novembre 2020

C’est la première fois qu’un discours de victoire à l’élection présidentielle mentionne spécifiquement le mot «transgenre» et prend un engagement envers nous. Joe Biden a notre dos. – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 8 novembre 2020

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂