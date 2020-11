Assassin’s Creed Valhalla – Solution: Birna, Lif ou Galin? Qui est le traître dans A Song of Soma? – Guider

Dans Assassin’s Creed Valhalla il y a pas mal de passages dans lesquels les décisions d’Eivor peuvent avoir des conséquences profondes. Par exemple dans la quête La chanson de Somaque vous pouvez accepter très rapidement après votre arrivée en Angleterre. Nous vous expliquerons la solution à l’énigme dans notre guide. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur la quête délicate.

Tout d’abord, allez-y Randvi dans votre maison longue et sélectionnez la quête d’alliance appropriée pour commencer votre travail.

Si vous exposez le traître et que Soma l’exécutera, vous joindrez vos forces Birna à la fin de la quête et devenez membre du Clans corbeaux. Si vous choisissez le mauvais, vous devez non seulement vous passer de Birna en tant que nouveau membre d’équipage, mais Soma sera également beaucoup plus cool qu’avant par rapport à Eivor.

Assassin’s Creed Valhalla – Solution: dénoncer le traître!

Au cours de cette mission d’Assassin’s Creed Valhalla, vous vous rendez Grantabrycgscir et vous devez trouver le Viking Soma qui est le traître de son cercle le plus proche qui a laissé les ennemis entrer dans sa ville. Afin de le découvrir, vous pouvez suivre plusieurs indices et cela dès que vous et Soma êtes en ville Grantabrycg repris. Dans la nef, vous trouverez maintenant l’entrée de celle-ci tunnel secret.

Descendez et suivez le passage sombre jusqu’à sa sortie, où Eivor entre croix jaune sur la paroi rocheuse. Examinez-le et le guerrier danois remarque que l’auteur a laissé une trace de peinture. Suivez ce passé la femme folle de chat et le Saxon avec le problème du rat jusqu’à ce que vous atteigniez un débarcadère secret. Ici vous pouvez trouver les deux Seau de peinture examiner ainsi que l’endroit où récemment un autre Chaloupe doit avoir créé.

La chaloupe elle-même est située extrème nord du pays de Grantabrycgscir, entre les deux îles les plus septentrionales du Zone humide, pas loin de là où tu Gaël rencontré pour la première fois. Interagissez avec l’endroit marqué pour reconstituer les événements sur place et vous apprendrez que les survivants ont fui dans la direction dans laquelle Eivor a rencontré Galin pour la première fois. Qui, si vous vous en souvenez, avait déjà l’air très suspect à l’époque.

De plus, vous devriez monter dans la chaloupe elle-même, car vous avez un Remarque von Galin, qui parle également un langage assez clair.

Assassin’s Creed Valhalla: Toutes les preuves du traître Trouver!

Comme si ces preuves n’étaient pas suffisamment incriminantes, vous pouvez découvrir d’autres indices qui condamnent Galin en tant qu’auteur. Dès la soumission La puanteur de la trahison Une fois que vous avez commencé, vous pouvez aller et parler aux trois membres du cercle restreint de Soma. Dans la ville, il y a aussi un total de quatre résidentsqui peut vous en dire plus sur la nuit en question. C’est comme ça que tu apprends ça Lif Combattue avec courage, Birna a bu avec son mari jusqu’à l’attaque, mais Galin n’a pas d’alibi.

Si vous parlez à l’homme de son Des visions divertit, il devient rapidement clair qu’il ne peut y avoir qu’un seul résultat pour lui et Soma et cela inclut la mort de l’un d’eux. Cela vous sera confirmé si vous accusez faussement Birna ou Lif, Soma exécute l’un des deux et à la fin de la quête il ressort que c’est vraiment Galin qui a trahi Soma. Pour éviter que cela ne se produise, suivez les instructions ci-dessous afin de pouvoir condamner Galin à cent pour cent.

Examinez la croix jaune au bout du tunnel secret

Examinez le seau de peinture et la jetée de la chaloupe

Trouvez la chaloupe au nord des marais et reconstituez les événements

Lisez le message dans la chaloupe peinte en jaune

Parlez aux quatre villageois pour savoir qui n’a pas d’alibi

Parlez à Galin pour en savoir plus sur ses visions

Parlez à Birna et Lif

Bien sûr, personne ne vous oblige à suivre ces instructions. Vous pouvez noircir Galin à Soma dès le début et ainsi raccourcir considérablement la quête. Les indices ne servent que d’ancre pour que vous puissiez pointer du doigt Galin en toute conscience. Si vous avez terminé « The Song of Soma », Birna vous rejoindra et fera partie du clan des corbeaux. Vous pouvez désormais les inclure dans votre équipe et faire des raids avec eux. Mais pour cela, vous avez d’abord besoin du Quartiers de l’équipage dans votre village afin de pouvoir également affecter Birna.

