L’hélicoptère Ingenuity de la NASA passe sa première nuit dans des températures martiennes glaciales

Le mini-hélicoptère Ingenuity de la NASA a survécu à sa première nuit seul sur la surface glaciale de Mars, a déclaré l’agence spatiale américaine, le saluant comme « une étape majeure » pour le petit vaisseau alors qu’il se prépare pour son premier vol. L’avion ultra-léger a été largué à la surface samedi après s’être détaché du ventre du rover Perseverance, qui a atterri sur la planète rouge le 18 février. Détachée de la persévérance, Ingenuity a dû compter sur sa propre batterie à énergie solaire pour faire fonctionner un radiateur vital afin de protéger ses composants électriques non blindés du gel et des fissures pendant la nuit martienne amère, où les températures peuvent plonger aussi bas que moins 90 degrés Celsius.

Traverser la nuit glaciale de Mars était « une étape importante pour le petit giravion », a déclaré la NASA dans un communiqué lundi.

«C’est la première fois qu’Ingenuity est seule à la surface de Mars», a déclaré MiMi Aung, chef de projet Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

« Mais nous avons maintenant la confirmation que nous avons la bonne isolation, les bons radiateurs et suffisamment d’énergie dans sa batterie pour survivre à la nuit froide, ce qui est une grande victoire pour l’équipe. Nous sommes ravis de continuer à préparer Ingenuity pour sa première test en vol. «

Sains et saufs à la surface de Mars: le #MarsHelicopter, Ingenuity, a survécu seul à la première nuit froide, une étape importante pour le petit giravion car les températures de surface peuvent plonger aussi bas que -130 degrés F (-90 degrés C). https://t.co/IqrL757Peg pic.twitter.com/MkSe1UNLKG – NASA JPL (@NASAJPL) 5 avril 2021

Au cours des prochains jours, Ingenuity subira des tests de ses pales de rotor et de ses moteurs.

Si tout se passe bien, Ingenuity devrait effectuer sa première tentative de vol au plus tôt le soir du 11 avril, a déclaré le Jet Propulsion Laboratory.

Ce sera le premier avion à tenter un vol motorisé et contrôlé sur une autre planète.

Hommage aux frères Wright

Ingenuity porte un petit morceau de tissu qui recouvrait l’une des ailes du premier avion des frères Wright qui a réalisé le premier vol motorisé sur Terre à Kitty Hawk en 1903, pour rendre hommage à cette étape importante.

Sa tentative coïncidera également avec le 60e anniversaire du premier vol spatial humain, par le cosmonaute soviétique Youri Gagarine le 12 avril 1961, et le 40e anniversaire du lancement le 12 avril 1981 de la première navette spatiale, Columbia.

Ingenuity tentera de voler dans une atmosphère qui représente un pour cent de la densité de la Terre, ce qui rend la réalisation de la portance plus difficile – mais sera assistée par la gravité qui est un tiers de celle de notre planète.

Le premier vol impliquera de grimper à une vitesse d’environ un mètre par seconde à une hauteur de trois mètres, de planer là pendant 30 secondes, puis de redescendre à la surface.

Ingenuity prendra des photos haute résolution alors qu’il vole de son « aérodrome » dans le cratère de Jezero.

Une série de vols est prévue au cours de sa mission d’une durée de 30 sols martiens (31 jours terrestres).

«Notre calendrier de tests de 30 sol est rempli de jalons passionnants», a déclaré Teddy Tzanetos, directeur adjoint des opérations d’Ingenuity. « Quoi que l’avenir nous réserve, nous allons acquérir toutes les données de vol que nous pouvons dans ce laps de temps. »

Le giravion de 1,8 kilogramme a coûté environ 85 millions de dollars à la NASA pour se développer et est considéré comme une preuve de concept qui pourrait révolutionner l’exploration spatiale.

Les futurs avions pourraient couvrir le sol beaucoup plus rapidement que les rovers et explorer des terrains plus accidentés.

