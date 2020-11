Lenny Kravitz lors de son premier baiser avec Lisa Bonet: «  Le sentiment était d’un autre monde  »

Lenny Kravitz et Lisa Bonet ont attendu avant d’entrer dans une relation amoureuse. Kravitz dit que son premier baiser avec Bonet a laissé une impression durable.

Lenny Kravitz et Lisa Bonet ont commencé comme amis

Lisa Bonet et Lenny Kravitz | Hubert Boesl / alliance de photos via Getty Images

Kravitz et Bonet ont formé une amitié avant de commencer à sortir ensemble. Dans son livre, Laisse parler l’amour, Kravitz dit qu’il a essayé de mettre ses sentiments romantiques de côté et de se concentrer uniquement sur la relation avec elle en tant qu’ami ou frère. Ils sortaient tous les deux avec d’autres personnes à l’époque (Kravitz était fiancé à quelqu’un d’autre), alors il a pris du recul et n’a pas essayé de pousser la romance.

Kravitz a accepté leur amitié, mais parfois c’était difficile parce que lui et Bonet étaient attirés l’un par l’autre. Kravitz dit que lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, ils ont «vibré immédiatement» et il y avait du «magnétisme» entre eux même s’ils n’ont pas dit grand-chose. Kravtiz dit qu’il était heureux qu’ils aient d’abord commencé comme amis. Il sentait qu’ils faisaient les choses de la bonne façon en y allant lentement.

Lenny Kravitz dit qu’il avait une « obsession » avec Lisa Bonet

Lisa Bonet | David Livingston / Getty Images

Kravitz dit qu’il était tellement «obsédé» par Bonet qu’il a finalement rompu ses fiançailles avec sa fiancée, Mitzi. Pour lui, il n’y avait pas de place dans sa vie pour Mitzi et Bonet. Il a dit qu’il ne voulait pas laisser Bonet partir, alors il a mis fin aux choses avec Mitzi.

Tout ce que Kravitz savait, c’était qu’il devait être avec Bonet, même si leur relation ne progressait pas vers quelque chose de romantique. Il a dit à Mitzi que bien que lui et Bonet ne dormaient pas ensemble à l’époque, il «ne pouvait pas rester loin d’elle».

Le chanteur attribue à Bonet l’avoir aidé à se trouver et à se transformer en artiste. Il dit qu’il n’était pas lui-même authentique avant de la rencontrer. Il abandonna le nom de scène qu’il utilisait (Romeo Blue) et commença à utiliser son vrai nom. Il a également décidé de se procurer un anneau dans le nez comme le sien.

Le premier baiser de Lenny Kravitz et Lisa Bonet

Le premier baiser entre Kravitz et Bonet s’est produit tard dans la nuit alors qu’il était au studio de musique. Il dit que Bonet a trébuché sur une corde en se dirigeant vers la salle de bain et qu’elle est tombée dans ses bras. Kravitz dit qu’ils se sont regardés puis ont commencé à s’embrasser. Selon lui, «le temps s’est arrêté» à ce moment-là. Il a décrit leur baiser comme «d’un autre monde».

Kravitz dit que ce baiser a tout changé entre lui et Bonet. Ils vivaient ensemble dans des pièces séparées à l’époque. Cependant, après s’être embrassés, il a emménagé dans sa chambre. Kravitz et Bonet forment aussitôt un couple.

