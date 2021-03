Tekken 7 surprend avec son nouveau combattant DLC Lidia Sobieska

Bandai Namco a révélé au cours du week-end que la dernière et la plus grande combattante de Tekken 7 DLC, Lidia Sobieska, rejoindra la liste du jeu de combat populaire le 23 mars.

Lidia Sobieska, rejoint la #TEKKEN 7 rangs le 23 mars! Les citoyens polonais ont réclamé un leader plus fort et Lidia a répondu à cet appel! La nouvelle scène Island Paradise arrive également! Êtes-vous prêt pour la prochaine bataille? pic.twitter.com/I5A4UeHD9c – TEKKEN (@TEKKEN)

21 mars 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Les détails impressionnants de Genshin Impact 1.5 sont révélés

Alors qu’elle avait déjà fait l’objet de teasers et que nous connaissions son nom et le fait qu’elle utilisait le karaté, la nouvelle bande-annonce de révélation marque la première fois que nous voyons le personnage et ce que nous pouvons réellement faire avec elle dans son intégralité dans le Jeu. Bandai Namco.

Le nouveau combattant DLC rejoindra le jeu vidéo avec une nouvelle étape appelée paradis insulaire Il occupe un rang élevé dans la bande-annonce de révélation du personnage.

De plus, Bandai Namco a partagé des notes de mise à jour pour la mise à jour 4.10 de Tekken 7, qui comprend un certain nombre d’ajustements d’équilibre pour divers combattants tels que Steve, Fahkumram et de plus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Quelle est la configuration requise pour Resident Evil Village sur PC?

Comme indiqué ci-dessus, le nouveau combattant DLC de Tekken 7, Lidia Sobieska, sera lancé le 23 mars aux côtés du nouveau décor Island Paradise.

En particulier, Lidia marque le dernier combattant de la liste du Season Pass 4.