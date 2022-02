Mike Posner explique la sombre histoire derrière pourquoi il a pris une pilule à Ibiza

Mike Posner a créé l’un des morceaux les plus mémorables de 2016 : « I Took A Pill In Ibiza ».

Cependant, malgré une mélodie optimiste, la chanson contient une histoire beaucoup plus profonde dans les paroles, basée sur une expérience réelle de Posner.

Avant la sortie de la chanson, Posner se décrivait comme une «merveille à succès».

Après avoir connu un succès mondial avec son premier single « Cooler Than Me », les morceaux suivants qu’il a sortis n’ont pas connu le même succès.

Crédit : YouTube/IMPAULSIF

Posner a révélé que c’était Avicii qui continuait à croire en lui et à le soutenir pendant cette période difficile, comme il se souvient : « Quand j’étais assis à la maison avec un calendrier vide, il m’a demandé de travailler sur son album. »

Alors, il s’est envolé pour la Suède dans le but de ressusciter sa carrière.

Avicii devait alors jouer quelques spectacles à Ibiza, alors Posner s’est dirigé vers les îles de la fête.

Il a décrit l’expérience comme «la chose la plus triste de tous les temps», car il «regardait tous ces gens s’amuser», mais il était «seul».

Puis vint le lendemain, comme l’a expliqué Posner : « Avicii est venu et a joué son spectacle. J’étais dans la foule et – c’était à l’époque où je buvais encore, je ne bois plus – je le regardais sur scène et je pensais juste, ‘Mec, j’ai foiré ça mec, ça c’était moi, j’aimerais que ce soit toujours moi et ce n’est plus le cas ».

« Imaginez la tristesse de ce moment. je suis juste dans l’AG [General Admission] f ***ed up at is show par moi-même.

« J’espérais que quelqu’un me reconnaîtrait pour que je me sente bien. »

Crédit : YouTube/IMPAULSIF

À sa grande surprise, quelques hommes l’ont reconnu et lui ont offert une pilule, supposée être de la MDMA ; après l’avoir pris, il s’est souvenu d’avoir été «veilleux toute la nuit».

Posner a poursuivi: « Je me suis réveillé le lendemain et je me sentais comme un enfer. Donc, cette chanson parle de cette obscurité et de ce bas de ma vie.

« L’ironie infinie est que ces gars ont remixé cette chanson déchirante et en ont fait un banger de club. »

Choisissant de toute évidence de réfléchir positivement à la situation, Posner a ajouté: «D’un autre côté, je peux un peu faire un zoom arrière et mettre des lunettes roses et voir les gens passer un bon moment à ma tristesse.