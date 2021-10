Mortal Kombat: Creator explique l’origine de la célèbre phrase Scorpion

Depuis 1992, après le lancement de son premier opus dans les salles d’arcade et son arrivée sur consoles de salon telles que SNES ou Sega Genesis, la saga « Mortal Kombat » a été caractérisée comme synonyme des limites de la brutalité et de la violence que l’on peut présenter. dans les jeux vidéo.

Mais « Mortal Kombat » c’est plus que des litres de sang et des os brisés devant l’écran. Il a également présenté une multitude de phrases et d’expressions qui font désormais partie de la pensée collective dans la culture geek et même parmi les étrangers, telles que « Finish Him! » « Fatality » ou « Get Over Here! », Ce dernier étant un cri de guerre proclamé par Scorpion, l’un de ses personnages.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’anime original de « Cowboy Bebop » prépare son arrivée sur Netflix

La création d’Ed Boom et John Tobias a toujours une forte présence dans l’industrie du divertissement, venant sortir une nouvelle adaptation cinématographique début 2021 sous le label Warner Bros. Pictures, qui a été bien accueillie au box-office malgré ses avis mitigés quant à la qualité de l’histoire.

Pendant des années, Scorpion a été considéré comme le combattant de la franchise Mortal Kombat qui lui a servi d’image officielle, alors « Get Over Here! », La phrase avec laquelle il attaque ses ennemis en les attirant avec ses chaînes, est maintenant un symbole de son identité, et Boom a finalement expliqué son origine.

Je ne suis normalement pas à l’aise de faire la voix en public, mais nous avons eu une opportunité spéciale d’apparaître dans Team Coco / Clueless Gamer et nous n’avons pas pu dire non lorsqu’on nous le demandait…. (6/6) pic.twitter.com/ye0Wd39x7I – Ed Boon (@noobde)

14 octobre 2021





Ed Boom a expliqué via son compte Twitter officiel qu’en raison du faible budget dont ils disposaient pour développer le premier opus de la saga, il a lui-même prêté sa voix pour certains personnages, dont Liu Kang et Scorpion.

Le travail de Boom aurait tellement plu au public et aux producteurs du jeu qu’il a continué à prêter sa voix pour cette ligne dans chaque tranche suivante. En 2010, il a reçu le record du monde Guinness pour avoir été l’acteur vocal le plus ancien dans les jeux vidéo dans le même titre pendant 18 années consécutives.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Final Fantasy XIV » est officiellement le jeu le plus rentable de la série

Ed Boom continue d’être une force créative avec un grand impact sur l’arrivée de « Mortal Kombat » dans l’ère moderne des jeux vidéo, avec son 11e opus atteignant les plateformes en 2019, comptant même au début de l’année avec l’arrivée de contenu supplémentaire Certaines rumeurs indiquent que sa suite serait déjà en développement une nouvelle fois par l’équipe de NetherRealm Studios.