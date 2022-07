Bill Maher reproche à James Bond de Daniel Craig de ne pas être un homme à femmes : « C’est tellement pathétique »

Temps réel héberger Bill Maher n’est pas fan de Pas le temps de mourir. Jamais du genre à éviter la controverse, Maher a clairement indiqué à quel point il en voulait à la direction créative que James Bond a prise avec le dernier volet de la longue série de films d’action. En particulier, il n’est pas si satisfait de la façon dont Bond n’est pas aussi promiscuité qu’il l’était dans les films précédents lorsqu’il était joué par différents acteurs.

Les commentaires de Maher proviennent de son podcast, Club Random avec Bill Maher. En parlant avec l’invitée Hannah Stocking, Maher s’est souvenu du personnage de Denise Richards dans le film de 1999 Le monde n’est pas suffisant qui a partagé la vedette Pierce Brosnan dans le rôle de 007. Dans ce film, Richards a joué le physicien nucléaire Christmas Jones, et Maher se souvenant du film lui a rappelé quand Bond était plus promiscuité. L’humoriste a ensuite fustigé Pas le temps de mourir pour son intrigue dans laquelle Daniel Craig jouait un autre type de Bond.

» [The World Is Not Enough] est de retour à l’époque où James Bond était autorisé à baiser des filles chaudes. Maintenant, ils l’ont vraiment p * ssifié. Dans [No Time to Die], c’est tellement pathétique. Il emmène littéralement sa petite amie et sa fille en mission pour sauver le monde. Il s’arrête pratiquement à Target pour acheter des tampons sur le chemin du repaire souterrain. Parce que c’est le monde dans lequel nous vivons. Mais, à l’époque, le Dr Christmas et Denise Richards étaient plus chauds que le soleil et l’est toujours, mais aussi un brillant scientifique.