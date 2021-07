Jurassic Park Mattel Toy immortalise la scène finale de Ray Arnold

Pour ceux qui se sont toujours demandé ce qui s’était passé dans les derniers instants de parc jurassiquede Ray Arnold, joué dans le film de Steven Spielberg de Samuel L Jackson, puis de Mattel [email protected] offrent aux fans du thriller sur les dinosaures la possibilité de recréer l’une des « scènes les plus emblématiques du film jamais vues » avec un nouvel ensemble de jouets de luxe. Révélé dans le cadre des offres exclusives de Mattel Comic-Con 2021, le « parc jurassique L’ensemble « Scène finale Ray Arnold » donne vie à la mort de l’un des premiers personnages de Jackson… pour ainsi dire.

Alors que Mattel vient de sortir des jouets individuels basés sur Ray Arnold et le mortel Velociraptor, cette édition spéciale est livrée dans une boîte de collection, qui est également livrée avec des lumières et des sons pour se transformer en l’affichage ultime qui reproduit le hangar de maintenance dans lequel Arnold rencontre sa fin. . L’ensemble est livré avec une figurine Arnold de 3,75 pouces, qui a un bras amovible qui peut être alimenté directement au Velociraptor qui complète la collection. À une époque où la nostalgie des années 80 et 90 est bien présente dans de nombreuses gammes de jouets, cet ensemble trouvera certainement sa place, et pour le prix raisonnable de 25,00 €, il existe des pièces beaucoup plus chères.

Le texte de présentation de l’objet de collection se lit comme suit : « Les fans donneraient leur bras droit pour ce pack de collectionneur spécial. Il imagine le moment mémorable que les téléspectateurs n’ont jamais pu voir dans le film Jurassic Park – alors que l’ingénieur en chef John Raymond ‘Ray’ Arnold dirige héroïquement au hangar de maintenance pour redémarrer le courant.Capturant ce moment tragique qui ne vit que dans l’imagination, le pack comprend une figurine articulée de 3,75 pouces (9,5 cm) d’Arnold avec un bras amovible dans le cadre du hangar de maintenance. 6,1 cm de haut et 17,8 cm de long, la figure féroce de Velociraptor nous rappelle comment Arnold meurt, perdant son bras dans le processus. Les sons et les lumières renforcent le suspense et même l’emballage reflète l’authentique décor de la scène. C’est un excellent cadeau pour les collectionneurs, en particulier les fans de Jurassic Park ! Les couleurs et les décorations peuvent varier. Prix de vente conseillé : 25 € »

L’un des plus grands films des années 90, parc jurassique a donné vie aux personnages du roman de Michael Crichton sur la science qui a mal tourné et a vu certains des dinosaures les plus impressionnants jamais créés à l’écran avant ou, selon beaucoup, depuis. Mattel a récemment lancé sa collection de jouets Amber basée sur le film, qui a mis sur le marché des personnages très articulés basés sur les ressemblances des acteurs Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Laura Dern et Sam Neill, ainsi que Samuel L. Jackson. Alors que nous attendons toujours de voir l’arrivée du T-Rex dans cette collection, jusqu’à présent, Mattel a fourni aux enfants des années 90 les jouets qu’ils souhaitaient avoir il y a près de 30 ans.

Avec Jurassic World: Dominion qui sortira en salles l’été prochain, mettant fin à la trilogie actuelle centrée sur les dinosaures, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour que ces gammes de jouets arrivent sur les tablettes, et il ne fait aucun doute que certains responsables marketing de Mattel seront bien conscient de cela. Pour ceux qui cherchent à acheter, les commandes ouvriront le jeudi 22 juillet à 9h PST sur le site Web de Mattel Creations.

Sujets: Jurassic Park, Jouets, [email protected]