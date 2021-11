Cette actrice de Ghostbusters est apparue dans Marvel et vous ne vous en souvenez probablement pas

Un nouveau film de la chasseurs de fantômes sortira très bientôt en salles. Il s’agit de Chasseurs de fantômes : l’héritage, un film réalisé par Jason reiman mettant en scène les petits-enfants d’un des membres de l’équipe et proposant une aventure renouvelée qui rend hommage aux originaux avec une grande nostalgie. Dans ce nouveau casting, il y a un de ses membres qui est apparu dans le Univers cinématographique Marvel et vous ne vous en souvenez probablement pas.

Ce tout nouveau film de l’univers original de la chasseurs de fantômes présente les performances de Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim, Celeste O’Connor et Paul Rudd. Et bien que le dernier d’entre eux -qui se met cette fois dans la peau du professeur Grooberson- nous l’avons vu jouer à plusieurs reprises Scott Lang / Ant-ManIl ne s’agit pas exactement de lui.

L’actrice de Chasseurs de fantômes : Le Legadou qui a sa participation au MCU est son protagoniste ! Bien que peu d’utilisateurs l’aient reconnu, Mckenna Grace est apparu dans Capitaine Marvel. C’est pour 2019 que la jeune actrice a été convoquée par la compagnie de Kevin Feige pour incarner la version réduite du personnage principal. De cette façon, il s’est mis dans la peau d’une jeune femme Carol Danvers et a partagé son rôle avec Brie larson.

Dirigée par Anna Boden et Ryan Fleck, dans ce long métrage son apparence est très différente de celle qu’il présente dans chasseurs de fantômes. À ce moment-là, Grace n’était que 11 ans et ses cheveux étaient blonds, une caractéristique notable de Captain Marvel. Après avoir joué le petit super-héros, l’actrice a commenté dans une interview : « Je veux que les filles de mon âge qui voient le film sachent qu’elles peuvent faire tout ce qui leur vient à l’esprit et qu’elles peuvent suis tes rêvess”.

Ce n’était pas la première fois que Mckenna Grace était directement liée à l’un des Vengeurs, puisqu’il travaillait auparavant avec Chris Evans et cela a généré un lien très étroit. Elle-même a prétendu être une très fanatique avec son père du travail que faisait son partenaire en tant que Steve Rogers et Captain America Et elle a admis qu’elle ne lui avait pas donné de conseils pour donner vie à Carol Danvers, mais qu’elle avait pu le faire elle-même avec tout ce qu’elle avait appris en jouant à ses côtés.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂