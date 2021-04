Meilleur anime à regarder, si vous aimez Vinland Saga

Quand j’ai vu Vinland Saga pour la première fois, je n’ai pas pu quitter l’écran des yeux. L’anime moderne et net et la direction m’ont fait tomber amoureux de la série. Vinland Saga est l’un des anime les plus populaires des temps modernes. Vous pouvez dire que Vinland Saga fait partie de la liste des 5 meilleurs anime de l’anime moderne. C’était le meilleur anime de l’été 2019.

Le créateur de Vinland Saga Manga Mokoto Yukimira est connu pour son intrigue et son art incroyables. Les fans apprécient le mangaka acclamé par la critique dans le monde entier pour avoir créé ce conte incroyable. Cette histoire parle de Thorffin, un jeune garçon qui veut venger la mort de son père, ce qui le met dans une aventure qui change sa vie.

L’art, la musique, les dialogues, les conceptions de personnages incroyables et l’animation, tout dans ce spectacle est magnifique. Il s’agit d’une production vidéo Amazon Prime sur laquelle vous pouvez regarder l’anime. Vinland Saga parle de guerre et Thorffin vengeant son père, mais que se passe-t-il si vous aimez cet anime et que vous voulez regarder certains des meilleurs anime comme Vinland Saga? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. La liste que nous avons pour vous est quelque chose qui vous fera vous gaver sur ces animes.

Fou furieux

À bien des égards, Berserk est meilleur que Vinland Saga. The Tale of Guts se déroule dans un pays en guerre où il doit traverser différentes phases de sa vie; on dit que la plupart d’entre eux sont basés sur l’histoire de Viking et principalement dans un monde en guerre.

Berserk est plus violent que Vinland Saga en montrant la violence et le sang. Berserk n’a pas hésité. Si vous recherchez un meilleur anime comme la saga Vinland, Berserk serait ma première recommandation. De plus, le Berserk Manga est l’un des meilleurs du marché!

L’attaque des Titans

Eren Yeager 🐐 pic.twitter.com/4TcLYo3G4f – Shonen Visual (@VisuaIShonen) 1 avril 2021

Nous savons donc tous à quel point cet anime est célèbre! Attack on Titan, également connu sous le nom de «Shingeki no Kyojin», est un monstre créé par Isayama. Grands humanoïdes, guerre, effusion de sang! Il a tout ce dont un fan de la saga Vinland aimerait se gaver. En outre, il a été classé parmi les séries les mieux notées sur IMDB, battant l’anime Full Metal Alchemist Brotherhood.

Eren Jaeger, le MC de la série, regarde sa mère se faire manger en morceaux par un Titan, et il jure d’éliminer tous les titans du monde. L’écrivain, Hajime Isayama, a écrit une intrigue qui est un tourbillon d’esprit. Vous pouvez choisir Marleys ou Eldians et trouver le dernier maléfique. L’anime est similaire à Vinland Saga, où Thorffin veut venger son père, moins Eren étant un maniaque meurtrier destructeur de monde. Vous pouvez le regarder sur Crunchyroll.

Royaume

Le royaume est basé sur l’époque historique où les États de Chine traversaient une phase de guerre, où tout le monde devait être impliqué dans la guerre. De cette façon, c’est très similaire à Vinland Saga. Le royaume est l’histoire de deux meilleurs amis nommés Piao et Xin, orphelins à cause de la guerre en cours en Chine.

Après un certain temps, Piao est sélectionné pour servir l’armée du roi, où il rencontre sa mort au cours d’une bataille. C’est alors que Xin entre en scène pour venger l’âme de son ami Piao et jure de devenir le Grand Général de Chine au cours de son voyage. Vous pouvez regarder cet incroyable Anime sur Crunchyroll. Si vous avez besoin d’un anime de haut niveau similaire à Vinland Saga, alors c’est peut-être celui-là!

Dororo

Dororo est l’histoire de Hyakkimaru, un gars vivant sans ses vraies parties de son corps parce que son père avide d’argent avait vendu des parties de son corps à des démons en échange de prospérité et de richesse. Il décide de partir en mission avec Dororo, un petit garçon qui vole pour gagner sa vie, et il est devenu orphelin pendant la guerre.

L’anime montre comment Hyakkimaru et Dororo s’attaquent aux ennemis qui se présentent sur leur chemin pendant leur voyage, et ce n’est pas un complot similaire à la saga Vinland. Mais vous adorerez l’essayer. Il est basé sur War, a des conceptions de personnages incroyables, un scénario bien écrit et une animation incroyable. Vous pouvez regarder Dororo sur Netflix.

Castlevania

Cette série, Castlevania, est créée à partir du jeu vidéo japonais appelé Castlevania. C’est une production originale de Netflix. Cela peut être discutable si nous pouvons l’appeler un anime. Parce qu’il est fabriqué en Amérique par des Américains, mais qu’il adapte le style d’anime original. Donc je suppose que nous pouvons le compter comme un anime.

Comme Vinland Saga, cet anime est basé en Valachie et est un conte de vengeance. Lorsque les ennemis brûlent la femme du comte Draculas, il décide de faire une guerre totale contre toute la nation Valachie. Il affronte des ennemis puissants comme Alucard, fils de Dracula, A Monster Hunter et un magicien appelé Sylphia Belnades. Si vous recherchez un anime de haut niveau similaire à Vinland Saga, cet anime basé sur la vengeance historique est une montre parfaite.

La légende héroïque d’Arslan

Cet anime historique est basé dans un pays fantastique appelé Pars. Arslan est le royaume du prince de Pars et est connu pour ses incroyables compétences et sa puissance sur le champ de bataille. L’histoire commence lorsque le père d’Arslan est trahi, et que leur royaume et leur terre ont été envahis et capturés par leurs principaux ennemis, l’Empire lusitanien.

Arslan avait pensé que son avenir était recherché pour être le prince de Pars et servir le royaume, mais maintenant après l’invasion, il doit entreprendre un voyage différent pour reconquérir son peuple et son royaume. Comme l’histoire de Thorfinn dans Vinland Saga, le père d’Arslan a été trahi et il se lance dans un voyage de vengeance. Vous pouvez facilement vous gaver de la série sur Crunchyroll.

Kamuy doré

Je viens de terminer les saisons 1 et 2 de Golden Kamuy et c’était vraiment bien, j’ai définitivement commencé le manga après avoir terminé s3. pic.twitter.com/nBNvSV4CKb – Séparateur noir Astas (cr: D-gray man) (@Astas_divider) 27 mars 2021

Dans Golden Kamuy, un ex-soldat du Japon et une fille du clan Ainu nommé Asirpa partent à l’aventure à la recherche du trésor légendaire. L’histoire parle d’un clan appelé Ainu, qui est une classe inférieure de personnes au Japon. Golden Kamuy raconte leur histoire comme les clans de Vinland Saga sont mis en évidence. Si vous voulez regarder un Top Anime similaire à Vinland Saga, Golden Kamuy a une grande intrigue, et vous pouvez la regarder sur Crunchyroll.

Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin est l’un des anime les plus sous-estimés. Certains otakus n’en ont peut-être même pas encore entendu parler! Il est réalisé par le créateur Nobuhiro Watsuki, et l’histoire tourne autour d’un assassin samouraï qui décide de devenir une bonne personne et de se battre pour la justice. Vous pouvez facilement regarder cet anime sur Netflix.

Rurouni Kenshin est l’anime le plus similaire à Vinland Saga dans cette liste! Thors est le père de Thorfinn et Ylva grâce à son mariage avec Yelga. L’histoire de Kenshin Himura correspond beaucoup à celle de Thors, où tous deux veulent s’éloigner de l’effusion de sang de la guerre et vivre une vie paisible avec leurs familles.

Ils décident de vivre avec leurs morales, mais le passé ne vivra pas comme ils le souhaitent. Mais sont en quelque sorte ramenés dans leurs mondes déchirés par la guerre. Ils doivent essayer de gagner contre cela tout en conservant leur bon côté et en espérant changer la situation de leurs mondes respectifs.

Ce sont quelques-uns des animes les plus grands et les mieux notés, et j’espère que cette liste vous aidera dans votre recherche pour trouver Top Anime similaire à Vinland Saga.