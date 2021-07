Qui est Marc Kalman, le nouveau petit ami de Bella Hadid ?

La sœur de 24 ans de Gigi Hadid entretenait une relation intermittente avec le chanteur The Weeknd depuis 2015. C’est la première relation avec laquelle elle est rendue publique depuis sa séparation d’avec lui.

Le 8 juillet, elle a posté une photo sur Instagram d’elle et de son nouveau beau Marc en train de s’embrasser sur un balcon quelque part.

Le message ne donne pas grand-chose sur leur nouvelle relation. La photo d’eux ensemble fait partie d’un certain nombre de photos d’elle à Cannes, en France . Elle a été photographiée le 6 juillet à l’ouverture de la première du film de Annette au Festival de Cannes. Et évidemment, elle a emmené son nouveau boo avec elle.

Le message à ses 44 millions d’abonnés Instagram n’en disait pas trop, mais en même temps en disait long. Il était simplement sous-titré : « Moment de ma vie. En bonne santé, au travail et aimé ».

Selon Le soleil, Bella et Marc se sont rencontrés à New York grâce à des amis communs. En juin, Le courrier quotidien a été la première publication à casser une vidéo des deux traînant ensemble à New York.