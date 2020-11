La réponse étonnamment honnête des Kardashian à se faire dire qu’ils “ n’ont aucun talent ” par Barbara Walters

La famille Kardashian est devenue une icône de la télé-réalité depuis le lancement de sa série L’incroyable famille Kardashian en 2007. Principalement mettant en vedette les membres féminins de la famille, notamment Kim, Khloe, Kourtney, Kylie, Kendall et maman Kris, le spectacle se terminera en 2021.

Avec chaque Kardashian atteignant le statut de superstar et une richesse énorme, ils ont parfois été surveillés pour avoir des compétences en dehors d’être suivis par une caméra. La vétéran des nouvelles Barbara Walters a décidé d’aborder le sujet de front lorsqu’elle a interviewé la famille en 2011.

Les choix de Barbara Walters pour son Top 10 2011

Walters est connue pour ses interviews télévisées approfondies de personnalités politiques, de titans de l’industrie et des célébrités les plus en vogue. Compiler une liste pour l’une de ses émissions spéciales télévisées Barbara Walters présente: Les 10 personnes les plus fascinantes de 2011, le journaliste emblématique s’est entretenu avec certains des grands titres de l’année.

Sélectionnant Simon Cowell, Herman Cain, Katy Perry, Donald Trump, Pippa Middleton, Amanda Knox, Derek Jeter, Jesse Tyler Ferguson et Eric Stonestreet pour son top 10, Walters a nommé Steve Jobs pour la première place malgré sa mort plus tôt cette année.

L’ensemble de l’équipage de Kardashian a également élu domicile lors de la rafle convoitée de Walters en 2011, qui a conduit à une interview très directe menée par le journaliste de renom.

Les Kardashians sont décrits comme “ s’auto-répliquant à l’infini ”

Kourtney, Khloe, Kim et Kris se sont assis avec Walters pour sa spéciale 2011. Le segment a conduit avec un montage de scènes de L’incroyable famille Kardashian.

«Les Kardashians sont partout», a expliqué Walters au fil des clips. «Leur empire s’auto-réplique à l’infini, avec retombées après retombées. Un étrange mélange de sexe trash, d’excès haut de gamme, de mélodrame tabloïd et de vie de famille en banlieue. “

Après quelques plaisanteries initiales, Walters s’est mis aux choses sérieuses et a présenté une déclaration plutôt qu’une question aux stars de la réalité.

“Vous êtes tous souvent décrits comme” célèbres pour être célèbres “”, a commencé Walters, selon le Huffington Post. «Vous n’agissez pas vraiment, vous ne chantez pas, vous ne dansez pas. Vous n’avez aucun talent – pardonnez-moi.

‘Aucun de nous ne pense que nous avons des talents’

Khloe a été la première à prendre la parole, disant à Walters: «Mais nous divertissons toujours les gens.»

Kim est intervenu, expliquant: «Je pense que c’est plus un défi pour vous de participer à une émission de téléréalité et d’amener les gens à tomber amoureux de vous parce que vous êtes. Il y a donc certainement beaucoup plus de pression, je pense, pour être célèbre pour être nous-mêmes.

La conversation s’est poursuivie, sans qu’aucun des KUWTK les stars semblent s’offusquer du commentaire de Walters. Khloe était pratiquement d’accord avec son évaluation.

«Aucun de nous ne pense que nous avons des talents», a fait remarquer Khloe. «Aucun de nous ne pense que nous pouvons chanter, jouer ou danser.»

Alors que Walters couvrait d’autres sujets salaces, y compris la tristement célèbre sex tape de Kim, la famille de télé-réalité tenait apparemment au journaliste. Quand Walters est apparu sur The Late Show avec David Letterman pour promouvoir son spécial, elle a révélé que les Kardashian s’étaient retenus sur certains scoops majeurs.

«Ce sont les premiers que nous avons interviewés et nous les avons fait en septembre», a déclaré Walters à Letterman en 2011. «Nous avons dit:« Que va-t-il arriver? «Non non non, tu peux le faire maintenant parce que rien ne va se passer. Puis Kim se marie. Puis Kourtney tombe enceinte, puis Khloe déménage à Dallas. Vous ne pouvez pas faire confiance aux Kardashians.