Julio Bocca et Lito Vitale rendent hommage à Astor Piazzolla au Théâtre Coliseo

L’impact de Astor piazzolla il est toujours en vigueur près de 30 ans après sa mort. Est-ce le joueur de bandonéon a su se consacrer comme l’un des compositeurs de tango le plus important du 20e siècle dans le monde. Bien qu’étant né en Argentine, leur racines italienness sont indéniables et il a maintenu un lien très fort avec ce pays européen. En ce sens, de grands artistes se réunissent pour l’honorer en grand.

Dans le cadre des voeux de fin d’année du Consul général d’Italie à Buenos Aires, un spectacle aura lieu au Théâtre Coliseo qui aura lieu la prochaine 4 décembre à 20. Avec Accès libre –Retrait des billets à la billetterie jusqu’à épuisement de la capacité de la salle- l’acte institutionnel sera présenté par Mariana Fabbiani avec un casting des plus prestigieux mené par Julio Bocca.

Danse, orchestre live, performance, visuels et effets spéciaux se réuniront pour donner vie à Future Piazzolla, une histoire qui couvre les thèmes les plus emblématiques de l’œuvre d’Astor Piazzolla. Léonard Kreimer sera responsable du scénario et de la direction générale, tandis que la direction artistique sera entre les mains de Julio Bocca et Solde Victoria. Pour sa part, Lito Vitale sera en charge de la direction musicale, tandis que les chorégraphies sont l’œuvre de Ana Maria Stekelman, Analía González, Leonardo Cuello et Diego Poblete.

Danseurs, musiciens live et la participation spéciale de Juan Carlos Baglietto sera l’attraction principale du spectacle qui peut également être apprécié par en streaming le 10 décembre sur les chaînes YouTube du Consulat général d’Italie à Buenos Aires et du Théâtre Coliseo. Kreimer a assuré : «Je me sens heureux comme un enfant. L’idée germait depuis l’année dernière et s’est concrétisée lorsque Lito Vitale et Julio Bocca se sont joints à nous. C’est un choisi du meilleur. Nous travaillons des mois et des mois, c’est un énorme responsabilité mais en même temps c’est beau”.

Marco Petacco, consul général, a déclaré : «La collaboration avec le Teatro Coliseo est historique. L’événement de fin d’année fonctionne comme un pont entre l’Italie et l’Argentine. C’est un hommage extraordinaire à un symbole. Astor Piazzolla n’est pas italien uniquement à cause de ses origines, mais à cause de la façon dont il a révolutionné le tango dans la seconde moitié du 20ème siècle, qui a été fortement affecté par sa relation avec l’Italie.”.

Lors d’une conférence de presse, Juan Carlos Baglietto a déclaré : «C’est un honneur, une fierté et un bonheur qu’ils m’aient pris en compte même si je n’étais pas la plus grande référence du travail d’Astor Piazzolla. Je me sens très en confiance et soutenu avec ce groupe”. De son côté, Julio Bocca a conclu : «La musique de Piazzolla m’émeut. Je pense que les grands chorégraphes sont ceux qui participent à l’hommage. Le travail de l’équipe est unique et frais. Les répétitions étaient très émouvantes. Je pense que c’est un spectacle qui pourrait être beaucoup plus riche et plus grand qu’une seule nuit”.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂