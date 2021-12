Les présidents des États-Unis d’Amérique réagissent au mépris des pêches de Larry David sur Curb Your Enthusiasm

Larry David n’est pas étranger à provoquer la polémique sur son émission Calme ton enthousiasme. On pourrait même dire qu’il s’en délecte. Et donc, quand il a tiré sur le groupe grunge des années 90 Presidents of the United States of America et leur chanson « Peaches », cela n’aurait dû surprendre personne.

Dans l’épisode, Larry David a assisté à un concert de rock auquel l’acteur Dylan O’Brien s’est produit. Pendant le concert, O’Brien a interprété une reprise du morceau des années 90 des présidents des États-Unis d’Amérique, « Peaches », après quoi David a parlé à l’acteur dans les coulisses et lui a demandé : « Qu’est-ce qui inciterait une personne à chanter une chanson aussi idiote ? »

Le personnage de Dylan O’Brien a répondu : « Parce qu’il a vieilli 20 ans plus tard. Voyez-vous à quel point c’est pertinent maintenant ? »

Maintenant, le leader du groupe, Chris Ballew, a donné une réponse lapidaire au jab. Dans le post sur Instagram, Ballew a inclus le clip de l’épisode de Calme ton enthousiasme avec la citation suivante : « Je suis complet maintenant que j’ai reçu le mépris de Larry David. » Découvrez le clip ici avec la réponse de Ballew.

The Presidents of the United States of America (parfois appelés PUSA, PotUSA, The Presidents of the USA ou simplement The Presidents) était un groupe de grunge américain formé à Seattle, Washington, en 1993. La formation initiale du groupe de trois musiciens composé du chanteur et bassiste Chris Ballew, du batteur Jason Finn et du guitariste Dave Dederer; Dederer a finalement quitté le groupe et a été remplacé par Andrew McKeag. Le groupe a sorti six albums studio et était surtout connu pour ses tubes « Lump » et « Peaches », sortis respectivement en 1995 et 1996. Une autre chanson bien connue était « Kitty », qui a contribué à populariser leur premier album éponyme. Les présidents se sont dissous en privé en 2015, et la nouvelle a été rendue publique un an plus tard.

« Peaches », bien que n’étant pas leur plus gros succès, a figuré sur le palmarès Hot 100 de Billboard, grimpant à 29 sur ce palmarès, ce qui en fait le seul single de leur premier album à figurer dans ce palmarès très convoité. La chanson parle d’un homme qui parle d’aller à la campagne et de manger beaucoup de pêches. Il parle également de pêches en conserve et de tarte aux pêches. Il décrit l’expérience d’écraser une pêche pourrie, de faire une sieste par les racines d’un arbre et d’enfoncer un doigt dans la chair d’une pêche. Chris Ballew a dit qu’il avait écrit « Peaches » à propos d’une fille pour laquelle il avait eu le béguin. Il aurait écrit cette chanson après s’être assis sous un pêcher qu’elle avait dans son jardin en attendant son arrivée, afin qu’il puisse enfin lui faire savoir qu’il l’aimait. Vous ne vous souvenez pas de la chanson ? Regardez-le ici.

Calme ton enthousiasme, bien sûr, est la série de Larry David dans laquelle il joue une version fictive de lui-même en tant que scénariste et producteur de télévision à la retraite. L'émission s'était terminée en 2011, mais a été reprise pour de nouvelles saisons en 2017. Actuellement, dans la saison 11, il n'y a pas encore eu de décision sur le renouvellement de la saison 12. De nouveaux épisodes sont diffusés sur HBO et HBOMax.





