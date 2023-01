Marilyn Manson conclut un accord avec une actrice de Game of Thrones qui l’a accusé d’abus

célébrités

Marilyn Manson a été accusée par plus d’une femme d’abus sexuels et dans cette affaire, il a conclu un accord à l’amiable avec une actrice de Game of Thrones.

Le musicien Marilyn Mansonqui s’appelle en fait Brian Warnera été accusée dans le passé par l’actrice Evan Rachel Bois d’abus et de violence domestique. Cependant, ce n’est pas le seul cas dans lequel Warner a été impliqué dans une plainte de ce genre, puisque, apparemment, il aurait un mode opératoire dans lequel il utilise la drogue, la violence et d’autres formes de coercition pour obtenir des rapports sexuels avec ses victimes.

Une des femmes qui a dénoncé Marilyn Manson comme son agresseur est l’actrice Esmée Biancoreconnue pour sa participation à la populaire série jeu des trônes de la Chanel HBO. L’interprète a accusé le musicien à la fois d’abus sexuels et d’infraction au code de la route californien. Dans quel contexte tout cela s’est-il passé ?

Marilyn Manson parvient à un règlement dans une plainte pour abus

La plainte que vous avez faite Esmée Bianco il dit que Brian Warner il l’avait agressée sexuellement alors qu’elle était inconsciente et incapable de consentir. Il a également détaillé d’autres façons dont il l’aurait agressée : « Ces actes comprennent la fessée, la morsure, la coupure et le fouet des fesses, des seins et des organes génitaux de Mme Bianco pour la gratification sexuelle de M. Warner, le tout sans le consentement du demandeur. ».

L’actrice vivait à Londres lorsqu’elle a rencontré le chanteur, et Warners, a-t-elle affirmé, l’a incitée à déménager à Los Angeles pour jouer dans un clip vidéo qui n’a jamais été publié et jouer dans un film qui ne s’est jamais concrétisé. « En s’insérant dans le processus de visa de Mme Bianco, M. Warner a pu contrôler Mme Bianco en menaçant de retirer son soutien si elle ne se conformait pas ». Elle a allégué qu’il l’avait également fait travailler gratuitement pour lui préparer de la nourriture, nettoyer son appartement et chanter sur un album, ce qui violait le code de la route californien.

Esme Bianco et Marilyn Manson réglé à l’amiable pour le procès pour agression sexuelle qu’il a intenté contre lui et son entreprise, Marilyn Manson Records Inc.en 2021. « Bianco a accepté de régler ses poursuites contre Brian Warner et Marilyn Manson Records Inc. pour poursuivre sa vie et sa carrière. »il a dit pierres qui roulent l’avocat de l’interprète, Jay Ellwanger. En revanche, le représentant légal de Marilyn Manson, Howard Kinga annoncé la même nouvelle à la publication.

