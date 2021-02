Les meilleurs téléphones Sony à acheter en 2021

Dans ce guide, nous sélectionnons les meilleurs mobiles du catalogue Sony que vous pouvez acheter aujourd’hui, du haut de gamme au moins cher.

Les dernières années de Sony dans l’industrie de la téléphonie mobile ils n’ont pas été faciles du tout, car la société japonaise a vu comment des marques comme Xiaomi ou Huawei sont arrivées à conquérir une partie de leur public. Qu’il ait perdu de sa popularité ne signifie pas que Sony ne le suit pas fabriquer certains des meilleurs mobiles du marché, et dans ce guide, nous allons le vérifier.

Nous entrons pleinement dans le catalogue de Téléphones Sony pour recommander le meilleur modèles que vous pouvez acheter actuellement. De plus, nous voyons quels sont les terminaux qui ont le meilleur appareil photo et le moins cher, au cas où vous voudriez obtenir un smartphone Sony abordable.

Les meilleurs téléphones Sony

Contrairement à des fabricants comme Xiaomi, Sony s’est engagé à lancer un nombre réduit de mobiles sur le marché chaque année. Par conséquent, si nous analysons son catalogue, nous trouvons peu de modèles parmi lesquels choisir, mais tous avec des spécifications plus qu’intéressantes. Voici les meilleurs téléphones Sony du moment:

Sony Xperia 1 II

Le grand concurrent de Sony dans la gamme haut de gamme est le Xperia 1 II, présenté début 2020. Dans ce terminal, l’écran se démarque, grâce à la technologie OLED, 6,5 pouces, résolution 4K et un format ultra-large 21: 9 caractéristique.

Le processeur en charge de donner vie à ce Sony Xperia 1 II est un Qualcomm Snapdragon 865, accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Concernant le système photographique, ce terminal équipe un triple caméra arrière avec capteur principal 12 MP, téléobjectif 12 MP et grand angle 12 MP. Pour prendre des autoportraits de qualité, vous pouvez utiliser sa caméra frontale de 8 MP.

Si vous êtes intéressé par l’autonomie, sachez que le Xperia 1 II dispose d’un Batterie de 4000 mAh avec charge rapide de 18 W, une puissance un peu courte si l’on prend en compte le prix du téléphone.

D’autres détails de ce modèle sont qu’il arrive avec Android 10, prise jack 3,5 mm pour casque et étanchéité IP65 / 68. Toutes ces caractéristiques en ont fait le meilleur smartphone multimédia de 2020 selon les prix EISA.

Sony Xperia 5 II

Le Sony Xperia 5 II est également l’un des meilleurs terminaux du catalogue Sony, avec une fiche technique dans laquelle l’écran brille à nouveau de sa propre lumière. Plus précisément, ce mobile monte un panneau OLED de 6,1 pouces au format 21: 9, résolution FullHD + et Taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si vous souhaitez voir du contenu multimédia avec la meilleure qualité, ce Xperia 5 II est l’une des meilleures options du marché.

C’est aussi grâce à une puce Qualcomm Snapdragon 865 5G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible avec carte microSD. Son système d’exploitation d’usine est Android 11, bien que ce soit l’un des modèles Sony mis à jour vers Android 11.

En passant à la section caméras, le Xperia 5 II a la même configuration que le Xperia 1 II: triple caméra arrière avec capteur principal 12 MP, téléobjectif 12 MP et grand angle 12 MP. De l’autre côté, sur sa face avant, il dispose d’un appareil photo 8 MP pour les selfies. Il répète également les tambours, avec Capacité de 4000 mAh et charge rapide.

Sony Xperia 10 II

Si vous recherchez un mobile de qualité fabriqué par Sony, vous serez peut-être intéressé par ce Xperia 10 II, également présenté début 2020. En tant que bon mobile Sony qu’il soit, ce Xperia 10 II a un excellent Écran large OLED de 6 pouces, résolution Full HD + et format 21: 9.

Sous son châssis on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 665, 4 Go de RAM et 128 Go de ROM, extensible jusqu’à 1 To avec des cartes microSD. Ce Xperia 10 II arrive de l’usine avec Android 10, bien qu’il soit l’un des chanceux qui puisse mettre à jour vers Android 11.

Pour prendre les meilleures photos et vidéos, ce modèle dispose d’une triple caméra arrière composée d’un Objectif principal 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Pour les selfies, équipez un Appareil photo 8 MP situé à l’avant.

Sa batterie, 3600 mAh, dispose d’une technologie appelée Battery Care qui le protège pendant le processus de charge. De plus, parmi les autres spécifications du Xperia 10 II, nous pouvons trouver une résistance à l’eau, une prise casque 3,5 mm, un port USB Type-C et lecteur d’empreintes digitales.

Sony Xperia L4

Dans la gamme d’entrée de gamme de Sony, nous avons le Xperia L4, avec un prix très abordable et des spécifications frappantes. On commence à parler de son écran, de son écran LCD de 6,2 pouces avec une résolution HD + et un format 21: 9.

Son processeur est un Helio P22, avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage pouvant être étendu jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. La triple caméra est celle que ce Xperia L4 possède également, avec un objectif principal de 13 MP, un ultra grand angle de 5 MP et un capteur 2MP pour l’effet bokeh. En ce qui concerne la caméra frontale, il s’agit d’un capteur de 8 MP.

Un autre aspect important est la batterie, avec une capacité de 3580 mAh et une charge rapide. De plus, il faut souligner que cette gamme d’entrée de gamme Sony dispose de la technologie NFC, du Bluetooth 5.0, de l’USB Type-C et d’un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Quel est le meilleur mobile Sony?

Le meilleur mobile Sony actuellement est le Sony Xperia 1 II, car il a la fiche technique avec les spécifications les plus avancées de tout le catalogue. Pour en citer quelques-uns, on peut mettre en évidence l’écran OLED avec une résolution 4K, le processeur Snapdragon 865 et les 8 Go de RAM.

Comme nous l’avons déjà vu, il a reçu le prix meilleur smartphone multimédia de 2020 pour les prix EISA, ce Sony Xperia 1 II est donc une excellente option si vous souhaitez profiter de contenu multimédia avec votre téléphone.

Téléphones Sony avec un meilleur appareil photo

Si vous souhaitez acheter un mobile Sony avec une bonne section photographique pour prendre des photos de qualité, ce sont les meilleurs modèles parmi lesquels vous pouvez choisir.

Sony Xperia 1 II

Le premier mobile avec le meilleur appareil photo Sony que nous souhaitons recommander est le Xperia 1 II, que nous venons de mentionner comme le meilleur téléphone de la marque japonaise.

Il y a trois caméras ZEISS qui monte ce terminal à l’arrière: un 12 MP principal avec ouverture f / 1.7, grand angle 12 MP et ouverture f / 2.2 et téléobjectif 12 MP avec ouverture f / 2.4. Si nous regardons l’avant du terminal, nous trouvons un Caméra frontale 8 MP avec ouverture 2.0.

Ce Sony Xperia 1 II intègre Cinematography Pro alimenté par CineAlta, Enregistrement vidéo HDR 4K 24, 25, 30 et 60 FPS, enregistrement au ralenti (120 FPS) et Optical SteadyShot (stabilisation vidéo hybride OIS / EIS). La section photographique du Xperia 1 II est sans aucun doute l’une de ses forces et cela a été confirmé par Sony lui-même lors de la démonstration du plein potentiel de ses appareils photo.

Sony Xperia 5 II

Nous parlons à nouveau du Sony Xperia 5 II pour le mentionner comme l’un des téléphones Sony avec le meilleur appareil photo du moment.

La section photographique du terminal reprend la même configuration que celle du Xperia 1 II: 12 MP principal avec ouverture f / 1,7, Grand angle 12 MP et ouverture f / 2,2 et téléobjectif 12 MP avec ouverture f / 2,4. Encore une fois, son la caméra frontale a 8 MP et une ouverture de f / 2,0.

Les caméras ZEISS du Xperia 5 II peuvent enregistrer des vidéos 4K HDR à 24, 25, 30, 60 et 120 ips au ralenti et stabilisation vidéo hybride OIS / EIS et filtre à vent intelligent.

Sony Xperia 5

Comme nous avons pu le voir dans la revue Sony Xperia 5, le les résultats photographiques des appareils photo terminaux sont vraiment bons lorsque les conditions sont optimales.

Les « coupables » de ceci sont un Capteur principal 12 MP avec ouverture f / 1.6, un capteur grand angle 12 MP avec ouverture F / 2.4 et un téléobjectif 12 MP avec ouverture F / 2.4. Comme dans les terminaux précédents, ce Xperia 5 dispose d’un Caméra frontale 8 MP avec ouverture f / 2.0.

Parmi les fonctionnalités d’enregistrement vidéo de ce Xperia 5, nous voyons l’enregistrement vidéo au format 21: 9, Enregistrement 4K HDR et stabilisation vidéo hybride OIS / EIS.

Meilleurs téléphones Sony bon marché

Sony propose également des mobiles bon marché dans son catalogue qui n’abandonnent pas certaines des meilleures fonctionnalités de leurs gammes. Si vous cherchez un mobile Sony abordable, ce sont deux bonnes options.

Sony Xperia L4

Cette entrée de gamme est orientée vers le divertissementPar conséquent, il monte un panneau LCD de 6,2 pouces avec un rapport d’aspect 21: 9. La puissance est gérée par un processeur Helio P22, avec 3 Go de RAM et 64 Go de ROM pouvant être étendus avec une carte microSD.

Si nous parlons de votre système photographique, nous devons mentionner que le Xperia L4 dispose d’une triple caméra arrière composé d’un capteur principal de 13 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 5 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels avec effet bokeh. À l’avant, un appareil photo de 8 mégapixels.

De plus, il dispose d’une batterie de 3580 mAh avec charge rapide, NFC, USB Type-C, prise casque et radio FM.

Sony Xperia 10 Plus

Un autre mobile Sony bon marché que vous pouvez acheter aujourd’hui est le Sony Xperia 10 Plus, que nous avons pu analyser après son lancement. C’est un terminal avec Écran IPS de 6,5 pouces et résolution Full HD +, ceci étant l’une de ses sections les plus fortes.

Votre processeur est un Qualcomm Snapdragon 636, avec 4 Go de RAM et 64 Go de ROM extensible avec carte microSD. Concernant la configuration des caméras, le terminal équipe un capteur principal de 12 MP et un capteur secondaire de 8 MP, tandis que la caméra frontale est de 8 MP. Enfin, l’autonomie est en charge d’un Batterie de 3000 mAh avec charge rapide et alimentation USB.

