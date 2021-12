Karen Gillan partage un double premier look avec Aaron Paul

Karen Gillan s’est récemment rendue sur Twitter pour offrir aux fans un premier aperçu de son prochain film de science-fiction, Double. Gillan aura un double rôle dans le film et combattra son clone dans un duel à mort. Double est écrit et réalisé par Riley Stearns (L’art de l’autodéfense, les fautes) et aussi des étoiles Breaking Bad Aaron Paul en tête. Le reste de la distribution comprend Martha Kelly (Paniers), Beulah Koale (Hawaï 5-0) et Jesse Eisenberg (Le réseau social).

Karen Gillan a tweeté la photo en écrivant : « Très excitée de partager ce premier regard effronté sur Dual. Très fière de ce film dans lequel je me prépare à me battre dans un duel à mort. » La photo montre Sara (Karen Gillan) debout avec une épée papillon à la main et regardant le personnage d’Aaron Paul. Un mannequin avec un miroir attaché à sa tête est placé derrière eux, reflétant la férocité de Sara. Ce ne sera pas la première fois que Gillan joue deux versions d’elle-même. Elle a eu des doubles rôles dans Avengers : Fin de partie et Docteur Who également.

Double est un film de science-fiction satirique qui se déroule dans un avenir proche et voit Karen Gillan combattre son clone dans un match à mort légal, ou un « duel ». Accessoires à celui qui a trouvé le titre. Avec un peu de chance, Double sera plus qu’un simple jeu de mots intelligent et une prémisse intrigante. En parlant de prémisse, il existe plusieurs films et émissions de télévision bien connus qui traitent du sujet humain vs clone / doppelganger, comme Will Smith Homme Gémeaux et Arnold Schwarzenegger Le 6ème jour. Le prochain Apple TV+ original Chant du cygne mettant en vedette Mahershala Ali, a également un concept similaire à Double mais sans violence.

Comment Double se distingue des films similaires qui l’ont précédé, il reste à voir. Mais nous pouvons laisser cela à l’esprit méchant du réalisateur Riley Stearns. Stearns a un penchant pour mélanger la comédie noire avec des rebondissements violents et époustouflants, et nous n’avons aucune raison de douter Double sera différent. Le synopsis de Double se lit comme suit :

« Une femme en phase terminale opte pour une procédure de clonage pour atténuer la perte de ses amis et de sa famille. Lorsqu’elle se rétablit miraculeusement, ses tentatives pour faire déclasser son clone échouent et conduisent à un duel à mort ordonné par le tribunal. »

Dans la société du futur, les humains et les clones ne peuvent pas exister simultanément après une certaine période de temps, et donc les deux se battent jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Comme indiqué précédemment, Double est un film satirique. Donc toutes ces légalités et règles étranges de la société dans laquelle Double aura lieu sera expliqué lors de la sortie du film – peut-être au début de 2022. Il n’y a actuellement aucun mot sur la date de sortie pour Double ou dans quel format il sera disponible – en streaming ou en salle.

Double a terminé le tournage en octobre dernier, mais c'est le silence radio depuis lors. Même les noms et les descriptions des personnages n'ont pas encore été annoncés. Heureusement, la campagne de marketing pour Double a commencé maintenant, et il ne faudra pas longtemps avant que plus d'informations ne sortent. D'ici là, restez à l'écoute.





